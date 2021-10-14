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    • 14.10.2021 09:30
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    140 baraj puanı ne zaman tercih yapacak? YKS 2. ek tercihler başladı mı? ÖSYM YKS 2. ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

    Sabahın ilk saatlerinden bu yana binlerce kişi 140 baraj puanı ne zaman tercih yapacak? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercihleri sonrasında yerleşemeyenler ikinci tercih hakkının ne zaman başlayacağını merakla araştırıyordu ve ÖSYM’den tarih açıklaması geldi. Peki YKS 2. ek tercihler başladı mı? ÖSYM YKS 2. ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? İkinci bir şansı elde eden öğrenciler boş kalan kontenjanlar için YKS ek tercihlerini ÖSYM kılavuzu doğrultusunda yapacak. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    140 baraj puanı ne zaman tercih yapacak?

    140 baraj puanı ne zaman tercih yapacak? YKS 2. ek tercihler başladı mı? ÖSYM YKS 2. ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün açıklamaları adayları daha da heyecanlandırdı ve ikinci ek tercihlerle ilgili araştırmalar hız kazandı. YKS'den 140 puan ve üzeri alanlar YKS 2. ek tercihlerini ne zaman yapacak? İşte konuya dair tüm bilgiler...

    YKS 2. EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklama şöyle;

    Değerli adaylarımız,
    2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız.
    Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.
    Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.

    2021-YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE KİMLER TERCİH YAPABİLECEKTİR?

    2021 YKS İkinci Ek Yerleştirmede; merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabileceklerdir. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da İkinci Ek Yerleştirmede tercih yapabileceklerdir.

        2021-YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE KİMLER TERCİH YAPAMAZLAR?

        2021-YKS merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede tercih yapamayacaklardır.

        2021-YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE EN KÜÇÜK PUAN ŞARTI OLACAK MI?

        Evet. 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede;
        a) Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo 4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar,
        b) Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.

        2021-YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE BAŞARI SIRASI ŞARTI OLAN PROGRAMLARI KİMLER TERCİH EDEBİLECEKTİR?
        Başarı sırası gerektiren yükseköğretim programlarını, merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede olduğu gibi 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede de sadece ilgili başarı sırası şartını sağlayan adaylar tercih edebileceklerdir.

        2021-YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE KULLANILMAK ÜZERE YERLEŞTİRME PUANI HESAPLANAN ADAYLAR, 2021-YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE BAŞARI SIRASI ŞARTI OLAN PROGRAMLARI TERCİH EDEBİLECEKLER Mİ?

        2021-YKS sonuçlarına göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı 170-180 aralığında olup ilgili yerleştirme puanı hesaplanan adaylardan Y-SAY, Y-SÖZ ve Y-EA puanı hesaplanan adaylar, gereken başarı sırası koşulunu sağlayamadıkları için başarı sırası koşulu olan programları tercih edemeyeceklerdir. Y-DİL puanı hesaplanan tüm adaylar ise DİL puan türünde başarı sırası koşulunu sağladıkları için öğretmenlik programlarını tercih edebileceklerdir.

        2021-YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE KULLANILMAK ÜZERE HESAPLANAN YERLEŞTİRME PUANLARI İÇİN BAŞARI SIRASI SONUÇ BELGELERİNDE NEDEN YER ALMAMAKTADIR?

        2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede; merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan ön lisans ve lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar; merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerinden sonuç belgelerinde, ikinci ek yerleştirmede kullanılmak üzere hesaplanan yerleştirme puanları için başarı sırası yer almamaktadır
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