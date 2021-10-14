140 baraj puanı ne zaman tercih yapacak? YKS 2. ek tercihler başladı mı? ÖSYM YKS 2. ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün açıklamaları adayları daha da heyecanlandırdı ve ikinci ek tercihlerle ilgili araştırmalar hız kazandı. YKS'den 140 puan ve üzeri alanlar YKS 2. ek tercihlerini ne zaman yapacak? İşte konuya dair tüm bilgiler...
YKS 2. EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklama şöyle;
Değerli adaylarımız,
2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız.
Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.
Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.
2021-YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE KİMLER TERCİH YAPABİLECEKTİR?
2021 YKS İkinci Ek Yerleştirmede; merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabileceklerdir. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da İkinci Ek Yerleştirmede tercih yapabileceklerdir.