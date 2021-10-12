Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.10.2021 10:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.10.2021 10:44
    ABONE OL

    AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayetler' iddiasına sert tepki: Ahlaki olmayan bir tavırdır ve sorumsuzluktur

    Son dakika haberi! Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayetler" sözlerine AK Parti'den sert tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanının "belli kişileri öldürmek"ten ve "siyasi cinayetler"den bahsederek Sn Cumhurbaşkanımızı hedef göstermesi ahlaki olmayan bir tavırdır ve sorumsuzluktur." dedi.

    takvim.com.tr
    AK Parti’den Kılıçdaroğlu’na sert tepki

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayetler" sözlerine AK Parti'den sert tepki geldi.


    AHLAKİ OLMAYAN BİR TAVIRDIR VE SORUMSUZLUKTUR
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanının "belli kişileri öldürmek"ten ve "siyasi cinayetler"den bahsederek Sn Cumhurbaşkanımızı hedef göstermesi ahlaki olmayan bir tavırdır ve sorumsuzluktur. Karanlık dönemlerde planlı kurguların parçası olan bu yaklaşımın tekrar edilmesi asla kabul edilemez." açıklamasında bulundu.


    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik şu ifadelere yer verdi:

    Cumhurbaşkanımızın önderlik ettiği güçlü siyaset sayesinde hükümetlerimiz döneminde Türkiye'de siyasi cinayetlere ve faili meçhullere son verilmiştir. Böylece siyasetin vesayet odaklarınca sistematik şekilde manipüle edildiği devir kapanmıştır.


    AHLAKİ OLMAYAN BİR TAVIRDIR VE SORUMSUZLUKTUR
    CHP Genel Başkanının "belli kişileri öldürmek"ten ve "siyasi cinayetler"den bahsederek Sn Cumhurbaşkanımızı hedef göstermesi ahlaki olmayan bir tavırdır ve sorumsuzluktur. Karanlık dönemlerde planlı kurguların parçası olan bu yaklaşımın tekrar edilmesi asla kabul edilemez.



    Ülkemize yönelik istikrarsızlaştırma siyaseti güden böylesi bir hareket, sadece Türkiye düşmanlarının beşinci kol faaliyetlerine hizmet eder.

    Sorumlu bir muhalefet olsaydı, böylesi iddiaları ilgili ve yetkili adli makamlara iletir, gelişi güzel ortalığa saçmazlardı. Bu ancak Türkiye'ye zarar vermekten kaçınmayan bir anlayışın ürünüdür.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Konya dışından da yoğun ilgi gördü
    Haberler Güncel AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayetler' iddiasına sert tepki: Ahlaki olmayan bir tavırdır ve sorumsuzluktur
        SON DAKİKA