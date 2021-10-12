AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayetler' iddiasına sert tepki: Ahlaki olmayan bir tavırdır ve sorumsuzluktur

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayetler" sözlerine AK Parti'den sert tepki geldi.





AHLAKİ OLMAYAN BİR TAVIRDIR VE SORUMSUZLUKTUR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanının "belli kişileri öldürmek"ten ve "siyasi cinayetler"den bahsederek Sn Cumhurbaşkanımızı hedef göstermesi ahlaki olmayan bir tavırdır ve sorumsuzluktur. Karanlık dönemlerde planlı kurguların parçası olan bu yaklaşımın tekrar edilmesi asla kabul edilemez." açıklamasında bulundu.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımızın önderlik ettiği güçlü siyaset sayesinde hükümetlerimiz döneminde Türkiye'de siyasi cinayetlere ve faili meçhullere son verilmiştir. Böylece siyasetin vesayet odaklarınca sistematik şekilde manipüle edildiği devir kapanmıştır.





AHLAKİ OLMAYAN BİR TAVIRDIR VE SORUMSUZLUKTUR

CHP Genel Başkanının "belli kişileri öldürmek"ten ve "siyasi cinayetler"den bahsederek Sn Cumhurbaşkanımızı hedef göstermesi ahlaki olmayan bir tavırdır ve sorumsuzluktur. Karanlık dönemlerde planlı kurguların parçası olan bu yaklaşımın tekrar edilmesi asla kabul edilemez.





Ülkemize yönelik istikrarsızlaştırma siyaseti güden böylesi bir hareket, sadece Türkiye düşmanlarının beşinci kol faaliyetlerine hizmet eder.



Sorumlu bir muhalefet olsaydı, böylesi iddiaları ilgili ve yetkili adli makamlara iletir, gelişi güzel ortalığa saçmazlardı. Bu ancak Türkiye'ye zarar vermekten kaçınmayan bir anlayışın ürünüdür.