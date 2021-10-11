CHP ve İYİ Parti’nin suikast oyunu! Kılıçdaroğlu’nun ardından şimdi de Koray Aydın! Bunların hepsi FETÖ taktiği!

Başta 15 Temmuz olmak üzere, Gezi olayları ve 6-7 Ekim olaylarında, vandalların sokakları yağmalayıp masum kişilerin canına kastettiği o zor günlerde, masum vatandaştan yana olmak yerine katillerden yana olmayı seçen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan için "2023 seçimleri öncesi sokaklara silahlı kişileri salarak bazı kişileri öldürtebilir" suçlamasında bulundu.