CHP ve İYİ Parti’nin suikast oyunu! Kılıçdaroğlu’nun ardından şimdi de Koray Aydın! Bunların hepsi FETÖ taktiği!

Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü ve Karar Gazetesine verdiği mülakatta akıl almaz ifadeler kullandı.
Kılıçdaroğlu, ortada hiç bir şey yokken hayali bir gerilim ve çatışma senaryosu yazdı.
Başta 15 Temmuz olmak üzere, Gezi olayları ve 6-7 Ekim olaylarında, vandalların sokakları yağmalayıp masum kişilerin canına kastettiği o zor günlerde, masum vatandaştan yana olmak yerine katillerden yana olmayı seçen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan için "2023 seçimleri öncesi sokaklara silahlı kişileri salarak bazı kişileri öldürtebilir" suçlamasında bulundu.