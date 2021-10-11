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    • 11.10.2021 12:18
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    • 11.10.2021 12:18
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    CHP ve İYİ Parti’nin suikast oyunu! Kılıçdaroğlu’nun ardından şimdi de Koray Aydın! Bunların hepsi FETÖ taktiği!

    Bugünlerde sözde “Kürt sorunu”nu ortaya atıp HDP’yi meşrulaştırmaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim öncesi Başkan Erdoğan’ın sokağa silahlı grupları salacağını ve suikastların yaşanacağını söylemesi büyük tepki çekmişti. Kılıçdaroğlu’nun skandal açıklamalarının ardından şimdi de İYİ Partili Koray Aydın “suikast” iddiasında bulundu. İYİ Parti ve CHP’nin suikast iddialarının benzerlerini 15 Temmuz öncesi teröristbaşı Fetullah Gülen’in de dile getirmesi dikkat çekti. Açıklamaların aynı olması Millet İttifakı’nın FETÖ taktiği uyguladığını gözler önüne sererken “kendileri suikast yapıp suçu hükümete mi atacaklar?” sorusunu da akıllara getirdi.

    takvim.com.tr

    Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü ve Karar Gazetesine verdiği mülakatta akıl almaz ifadeler kullandı.

    Kılıçdaroğlu, ortada hiç bir şey yokken hayali bir gerilim ve çatışma senaryosu yazdı.

    Başta 15 Temmuz olmak üzere, Gezi olayları ve 6-7 Ekim olaylarında, vandalların sokakları yağmalayıp masum kişilerin canına kastettiği o zor günlerde, masum vatandaştan yana olmak yerine katillerden yana olmayı seçen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan için "2023 seçimleri öncesi sokaklara silahlı kişileri salarak bazı kişileri öldürtebilir" suçlamasında bulundu.

        15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİNDE DE AYNI SÖZLERİ SÖYLEMİŞTİ
        Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen öncesinde de "Siyasi cinayetler olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

        KILIÇDAROĞLU'NDAN FETÖ TAKTİĞİ
        Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayet suçlamasının aynısını teröristbaşı Fetullah Gülen'in de kullanması dikkat çekti. Gülen'in, "Bundan sonra da faili meçhul mel'un cinayetler olabilir…" sözlerinin ardından 15 Temmuz hain darbe girişimine giden olaylar silsilesi yaşanmıştı.

        ŞİMDİ DE İYİ PARTİLİ KORAY AYDIN!
        Kılıçdaroğlu'nun çamur medyasında kullandığı bu skandal sözlerin bir benzerini Duvar gazetesine konuşan İYİ Partili Koray Aydın sarf etti. İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun 'Siyasi cinayetler olacak' sözünü kastettiniz herhalde, siyasi suikastlar yapılacağı konusunda bizim de aldığımız duyumlar var" ifadelerini kullandı.

            PKK'nın siyası kolu HDP'yi meşru gören, Demirtaş'a özgürlük naraları atan İYİ Parti ve CHP'nin suikast açıklamaları "Kendileri bir suikast planlayıp hükümete mi yıkacaklar?" sorusunu akıllara getirdi.

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            Haberler Güncel CHP ve İYİ Parti’nin suikast oyunu! Kılıçdaroğlu’nun ardından şimdi de Koray Aydın! Bunların hepsi FETÖ taktiği!
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