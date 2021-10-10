AFAD İstanbul'da toplanma alanlarının standarda uygun olmadığı iddialarını yalanladı

Ayrıca; sosyal medyada paylaşılan görüntülerin daha önceki yıllara ait olduğu; 2019 yılı içerisinde de aynı şekliyle servis edildiği, ancak yeni bir tespitmiş gibi gündem oluşturulmak kastıyla yayımlandığı ve tamamen kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik provokatif amaç taşıdığı değerlendirilmektedir.