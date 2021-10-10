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    • 10.10.2021 15:46
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    AFAD İstanbul'da toplanma alanlarının standarda uygun olmadığı iddialarını yalanladı

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, sosyal medyada standarda uygun olmayan toplanma alanı görüntülerinin yer aldığı sokaklar üzerinde toplanma alanı bulunmadığı kaydedildi.

    AFAD’dan İstanbul toplanma alanı iddialarına yalanlama

    AFAD tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

    Sosyal medyada bazı hesaplar tarafından İstanbul'da standarda uygun olmayan sözde toplanma alanı görüntülerinin paylaşılarak dezenformasyon yapıldığı görülmüştür.

    Söz konusu görüntülerin İstanbul İli Şişli ilçesi Gülbahar Mahallesi Üveyik sokak ile Kılıç Sokak kesişiminde çekilen görüntü olduğu anlaşılmıştır.

    1-Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında toplanma alanlarını belirleme görevi Jandarma Genel Komutanlığı'nda olup, Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) üzerinde İstanbul ilinde tanımlı 5.599 toplanma alanı içerisinde, Şişli ilçesi Gülbahar Mahallesi Üveyik sokak üzerinde veya kesiştiği sokaklar üzerinde toplanma alanı bulunmamaktadır.

    2-Görüntülerdeki tabela, toplama alanlarında bulunan ve AFAD tarafından standartları belirlenen tabela değildir.

    3-Toplanma alanları vatandaşlarımız tarafından e-devlet üzerinde görülebilmektedir. Söz konusu alan e-devlet üzerinde toplanma alanı olarak görülmemektedir.

    4-Söz konusu bölgeye yakın dört adet toplanma alanı bulunmaktadır:

    a) Avni Dilligil Çocuk Parkı,

    b) Oya sokak Maya Apartmanı Otoparkı,

    c)Selahattin Eyyubi İlköğretim Okulu Bahçesi,

    d)Selim Sırrı Tarcan İlkokulu Bahçesidir.

        Ayrıca; sosyal medyada paylaşılan görüntülerin daha önceki yıllara ait olduğu; 2019 yılı içerisinde de aynı şekliyle servis edildiği, ancak yeni bir tespitmiş gibi gündem oluşturulmak kastıyla yayımlandığı ve tamamen kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik provokatif amaç taşıdığı değerlendirilmektedir.
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