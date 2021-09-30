Millet İttifakı'nda kazan kaynıyor! HDP'li Pervin Buldan'dan 'üçüncü yol' çıkışı

DERTLERİ İKTİDARA SANDALYE KAYBETTİRMEK

Demokratik ittifakın içinde Millet İttifakı'nın olmadığını söyleyerek ortaklarına üstü kapalı mesaj gönderen Buldan, "Onların da dışında kalan, 'gri alan' dediğimiz ve toplumun farklı kesimlerinin oluşturacağı bir ittifak olacak." diye konuştu.Amaçlarının iktidara sandalye sayısı kaybettirmek ve HDP içinde yer almayan toplumun farklı çevrelerinin olduğunu belirten Buldan, "Farklı çevreleri de parlamentoya sokabilirsek, yüzde 10 değil 20'lere varan bir oranla parlamentoya girersek, biz o zaman demokratik ittifakı, üçüncü yolu oluşturmuş oluyoruz." ifadelerini kullandı.