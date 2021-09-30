Millet İttifakı'nda kazan kaynıyor! HDP'li Pervin Buldan'dan 'üçüncü yol' çıkışı

CHP - İYİ Parti ve dışarıdan HDP'nin yer aldığı Millet İttifakı'nda yaşanan krizlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor.
Tabanlarından çekinerek HDP'yi ittifak dışında göstermeye çalışan İYİ Parti ve CHP, HDP'nin çıkışlarına maruz kalıyor.
Son olarak CHP'ye yakınlığıyla bilinen T24'e konuşan HDP'li Pervin Buldan Millet İttifakı'na ihtiyaçları olmadığını belirterek "üçüncü yol" çıkışını yaptı.
2023 yılında yapılacak seçimlerin parlamento ayağında ittifaka ihtiyaç duymadıklarını iddia eden Buldan, 'üçüncü yol' olarak nitelendirdiği ittifaka ilişkin, "Önümüzde iki seçim var. Aynı günde yapılacak. Parlamento seçiminde herhangi bir ittifaka ihtiyacımız yok. Anketlerde yüzde 13-14 rakamlarına ulaşıyoruz. Parlamento seçimlerinde daha demokratik bir ittifakı esas alıyoruz." dedi.
DERTLERİ İKTİDARA SANDALYE KAYBETTİRMEK
Demokratik ittifakın içinde Millet İttifakı'nın olmadığını söyleyerek ortaklarına üstü kapalı mesaj gönderen Buldan, "Onların da dışında kalan, 'gri alan' dediğimiz ve toplumun farklı kesimlerinin oluşturacağı bir ittifak olacak." diye konuştu.Amaçlarının iktidara sandalye sayısı kaybettirmek ve HDP içinde yer almayan toplumun farklı çevrelerinin olduğunu belirten Buldan, "Farklı çevreleri de parlamentoya sokabilirsek, yüzde 10 değil 20'lere varan bir oranla parlamentoya girersek, biz o zaman demokratik ittifakı, üçüncü yolu oluşturmuş oluyoruz." ifadelerini kullandı.
CHP'NİN 'SÖZDE KÜRT SORUNU' AÇIKLAMALARINDAN MEMNUN
Buldan, ittifak ortakları CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Türkiye'de bir Kürt sorunu olduğunu söyleyerek çözüm olarak HDP'yi göstermesine' ilişkin de "Bugün CHP'nin Kürt sorununun Meclis'te çözülmesi ve HDP'nin bu konuda muhatap alınması görüşünün önemli olduğunu düşünüyorum. CHP'nin bu çıkışı daha da cesaretlendirilmeli. Mutlaka gündem olmalıdır." ifadeleriyle destek çıktı.
DEMİRTAŞ DA 'ÜÇÜNCÜ İTTİFAK' ÇIKŞINI YAPMIŞTI
Geçtiğimiz aylarda HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Muhalefetteki milliyetçi odaklar demokrasi ittifakına ısrarla engel olmaya devam edeceklerse HDP'nin öncülüğünde üçüncü bir ittifak ilan edilebilir." açıklamasını yapmıştı.