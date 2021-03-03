Siyasi parti liderleri son yıllarda sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanıyor. Muhalefet liderleri vermek istedikleri mesajları bu platformlar tarafından sık sık paylaşıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesaplarından da yaptığı konuşmaların canlı yayınları haricinde ara ara kamuoyuna vermek istediği mesajlar paylaşılıyor.
SABAH SAATLERİNDE PAYLAŞTI
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bu sabah saatlerinde Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Görsel olarak paylaşılan mesaja iliştirilen not ise "iktidarımızın ilk haftasında yapacaklarımız" oldu.
15 SEÇİM KAYBETMESİNE RAĞMEN DİKKAT ÇEKEN "İKTİDAR" VURGUSU
CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturduğu süre boyunca Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşısında 15 seçim kaybetti. Kılıçdaroğlu tüm bu başarısız sonuçlara rağmen koltuğunu bırakmadı. Bunun sonucunda ise parti içinde bölünmeler zirve yaptı.