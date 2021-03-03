15 SEÇİM KAYBETMESİNE RAĞMEN DİKKAT ÇEKEN "İKTİDAR" VURGUSU

CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturduğu süre boyunca Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşısında 15 seçim kaybetti. Kılıçdaroğlu tüm bu başarısız sonuçlara rağmen koltuğunu bırakmadı. Bunun sonucunda ise parti içinde bölünmeler zirve yaptı.