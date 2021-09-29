Kılıçdaroğlu'nun sözde "Kürt sorunu" iddialarının ardından HDP'den CHP'ye mesaj: Eksiksiz yapmaya hazırız

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de açıklamalarda bulundu.
"ÜZERİMİZE DÜŞENİ EKSİKSİZ YAPMAYA HAZIRIZ"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj veren Mithat Sancar, "CHP'nin çabası muhalefete eşik atlatma çabasıdır. Biz üzerimize düşeni eksiksiz yapmaya hazırız" dedi. Sancar ayrıca, eşiği atlatmak için şu an henüz erken olduğunu da belirtti.
Kılıçdaroğlu, Kürt sorununun çözümünde muhatabın HDP olduğunu söylemişti. HDP'den art arda açıklamalar gelmiş, Sezai Temelli, İmralı ve teröristbaşı Öcalan'ı işaret etmişti.
İP BU İŞİ NE DİYECEK?
HDP'den gelen son açıklama sonrası İYİ Parti cephesinden nasıl bir yorum geleceği merak konusu.