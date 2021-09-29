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    • 30.09.2021 00:40
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    Kılıçdaroğlu'nun sözde "Kürt sorunu" iddialarının ardından HDP'den CHP'ye mesaj: Eksiksiz yapmaya hazırız

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de Kürt sorunu olduğunu iddia edip çözümün HDP'de olduğunun söylemesinin ardından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, yandaş Halk TV'de açıklamalarda bulundu. Sancar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj vererek, ''CHP'nin çabası muhalefete eşik atlatma çabasıdır. Biz üzerimize düşeni eksiksiz yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

    HDP’den CHP’ye mesaj! Eksiksiz yapmaya hazırız

    HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de açıklamalarda bulundu.


    "ÜZERİMİZE DÜŞENİ EKSİKSİZ YAPMAYA HAZIRIZ"
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj veren Mithat Sancar, "CHP'nin çabası muhalefete eşik atlatma çabasıdır. Biz üzerimize düşeni eksiksiz yapmaya hazırız" dedi. Sancar ayrıca, eşiği atlatmak için şu an henüz erken olduğunu da belirtti.



    Kılıçdaroğlu, Kürt sorununun çözümünde muhatabın HDP olduğunu söylemişti. HDP'den art arda açıklamalar gelmiş, Sezai Temelli, İmralı ve teröristbaşı Öcalan'ı işaret etmişti.



    İP BU İŞİ NE DİYECEK?
    HDP'den gelen son açıklama sonrası İYİ Parti cephesinden nasıl bir yorum geleceği merak konusu.



        KK PASI ATTI HDP AĞZINDAKİ BAKLAYI ÇIKARDI
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Türkiye'de bir 'Kürt sorunu' olduğunu ifade ederken, bu konuda çözüm yolu olarak HDP'yi işaret etmişti.

        HDP vekili İmam Taşçıer Kılıçdaroğlu'nun, "Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. Devlet dediğiniz kurum gayrimeşru bir organla muhatap olmaz. Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Dolayısıyla eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla da biz bu sorunu çözebiliriz; bu düşüncedeydim" sözlerine ilişkin konuştu.

        Fotoğrafta: HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer

        Taşçıer, 'Kürt sorununun' çözümü için doğru bir tartışma yaratılması gerektiğini dile getirdi.

        "ANAYASANIN İLK DÖRT, 40 VE 41. MADDELERİ DEĞİŞTİRİLSİN"
        Kılıçdaroğlu'nun çözüme ilişkin projesini açıklaması gerektiğini vurgulayan HDP'li Taşçıer, "Anayasanın ilk dört ile 40 ve 41'inci maddesi değiştirilmezse, bazı kanunlardaki çekinceler kaldırılmazsa, Kürt sorunu tartışılamaz. Kürtlerin talepleri de bellidir." ifadelerini kullandı.

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        Haberler Güncel Kılıçdaroğlu'nun sözde "Kürt sorunu" iddialarının ardından HDP'den CHP'ye mesaj: Eksiksiz yapmaya hazırız
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