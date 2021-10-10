AÖL kayıt yenileme tarihi uzatıldı! AÖL kayıt yenileme nasıl, nereden yapılır? MEB açık öğretim lisesi kayıtları

AÖL kayıt yenileme nasıl, nereden yapılır? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri son tarihinin uzatıldığını açıkladı. Bu gelişme üzerine açıktan lise eğitimini gören yüzbinlerce öğrenci son tarihi merak etmeye başladı. Henüz işlemlerini yapmamış olanlar için AÖL kayıt işlemleri hakkında merak edilenleri de haberimizde derledik.
AÖL KAYIT YENİLEME VE İLK KAYIT NE ZAMAN SONA ERECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı 2021 - 2022 eğitim öğretim yılı ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 15 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar uzatıldığını açıkladı.
AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur.
Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır.
1. Adım: Bankaya Kayıt Yenileme Ücretini Ödeyiniz
Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileyecek olan öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme Katılım Bedelini ödemek zorundadırlar. 2016 yılında, bir dönem için Kayıt Yenileme ücreti, 35 TL olarak belirlenmiştir.
Öğrenci adayı, T.C. Kimlik numarasını beyan ederek Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine giderek Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (Not: Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir.)
Kayıt Yenileme bedelinin 5 TL' si ise Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir.