Son ankette Mustafa Sarıgül, Saadet DEVA ve Gelecek Partisi'nin toplamı kadar oy alıyor

TDP'nin 1'inci Olağan Kurultayı'ndan sonra yapılan ilk parti meclisi toplantısında konuşan Mustafa Sarıgül, her siyasi partiyle diyalog içinde olacaklarını belirterek, "Ama o diyalog içinde olduğumuz zaman ana fikirlerimizi, ana prensiplerimizi de saygıyla ve sevgiyle anlatacağız. Zaman zaman soruyorlar. 'Hangi ittifak içinde yer alacaksınız?'. Onun cevabı şu; biz ittifak arayışı içinde değiliz ancak ülkede refah ve huzur isteyen her siyasi partiyle diyalog içinde olmak, demokrasinin bir gereğidir. Tabi Türkiye seçim atmosferine girmeden, ittifakları konuşmak da doğru değildir. Çok söylenen ama unutulan bir gerçek vardır. Siyasette 1 haftalık süre bile çok uzun süredir. Son 24 saatte ne olacağı belli olmaz. Türkiye seçim ortamına hangi koşullarda girecek? Seçmen kararını hangi ortamda verecek? Bunlar son derece önemlidir. AK Parti'nin yaptıklarına teşekkür ederiz ama TDP inşallah demokratik tek partidir" dedi.

"İKTİDAR DİĞER PARTİLERİ OFSAYTA DÜŞÜRÜYOR / OFSAYTA DÜŞMEYECEK TEK PARTİYİZ"