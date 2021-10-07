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    • 07.10.2021 17:25
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    Son ankette Mustafa Sarıgül, Saadet DEVA ve Gelecek Partisi'nin toplamı kadar oy alıyor

    Optimar Araştırma'nın Eylül ayı anketinde Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi'nin yaklaşık toplamı kadar oy alan Türkiye Değişim Partisi dikkat çekti. TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Zaman zaman soruyorlar. 'Hangi ittifak içinde yer alacaksınız?'. Onun cevabı şu; biz ittifak arayışı içinde değiliz ancak ülkede refah ve huzur isteyen her siyasi partiyle diyalog içinde olmak, demokrasinin bir gereğidir" ifadelerini kullandı. Proje partilerden umduğunu bulamayan muhalefetin ne yapacağı merak konusu. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    DHA
    Mustafa Sarıgül son ankette Millet İttifakı’nı şaşkına çevirdi

    Mustafa Sarıgül'ün kurucusu olduğu Türkiye Değişim Partisi son ankette çok çarpıcı ve iyi okunması gereken oy oranına ulaştı.

    Optimar Araştırma, 2023 seçimlerine hazırlanan siyasi partiler üzerinde 19 - 27 Eylül tarihlerinde yaptığı, "Türkiye'nin Nabzı Eylül Ayı" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

    CUMHUR İTTİFAKI ZİRVEDE

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 7 Ağustos 2016'da Yenikapı'da kurduğu Cumhur İttifakı 2018 ve 2019 seçimlerindeki oy potansiyelini korurken, sözde birbirine benzemez partilerin HDP desteğiyle sürdürdüğü Millet İttifakı yine millete takıldı.

    "Bugün bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?" sorusuna verilen yanıtlarda (kararsızlar hariç) çıkan sonuçlar şöyle:

    AK Parti %39,0
    CHP %24,0
    MHP %10,9
    İYİ Parti %9,9
    HDP %9,1
    Memleket Partisi %2,1
    TDP %1,6
    BBP % 0,8
    Yeniden Refah % 0,8

    SAADET, GELECEK VE DEVA'NIN TOPLAMI SARIGÜL'ÜN PARTİSİYLE BAŞA BAŞ

        Öte yandan Millet İttifakı'nın büyük umutlarla beklediği DEVA %0,7 alırken, Saadet %0,6, Gelecek Partisi de % 0,4 kaldı.

        Araştırmada kararsızlar yüzde 10,4, oy kullanmam diyenler 4.3, cevapsız bırakanlar ise 5.7 oldu.

        "SON 24 SAATTE NE OLACAĞI BELLİ OLMAZ"

        TDP'nin 1'inci Olağan Kurultayı'ndan sonra yapılan ilk parti meclisi toplantısında konuşan Mustafa Sarıgül, her siyasi partiyle diyalog içinde olacaklarını belirterek, "Ama o diyalog içinde olduğumuz zaman ana fikirlerimizi, ana prensiplerimizi de saygıyla ve sevgiyle anlatacağız. Zaman zaman soruyorlar. 'Hangi ittifak içinde yer alacaksınız?'. Onun cevabı şu; biz ittifak arayışı içinde değiliz ancak ülkede refah ve huzur isteyen her siyasi partiyle diyalog içinde olmak, demokrasinin bir gereğidir. Tabi Türkiye seçim atmosferine girmeden, ittifakları konuşmak da doğru değildir. Çok söylenen ama unutulan bir gerçek vardır. Siyasette 1 haftalık süre bile çok uzun süredir. Son 24 saatte ne olacağı belli olmaz. Türkiye seçim ortamına hangi koşullarda girecek? Seçmen kararını hangi ortamda verecek? Bunlar son derece önemlidir. AK Parti'nin yaptıklarına teşekkür ederiz ama TDP inşallah demokratik tek partidir" dedi.

        "İKTİDAR DİĞER PARTİLERİ OFSAYTA DÜŞÜRÜYOR / OFSAYTA DÜŞMEYECEK TEK PARTİYİZ"

        Seçim öncesi ittifak ve cumhurbaşkanı adaylarının sıkça konuşulduğuna, esas konular üzerinde durulmadığını işaret eden Sarıgül, "Türkiye, artık her hafta haftanın cumhurbaşkanı adayını tartışmaktan bıktı. 1,5 yıldır televizyonlarda her akşam 'Hangi ittifak ne olacak, cumhurbaşkanı kim olacak?'. Gerçekten bugünkü iktidar diğer partileri ofsayta düşürüyor. Gündemi kendileri belirliyor. Ofsayta düşmeyecek, iktidarın oyunlarını bozacak tek partiyiz." diye konuştu.

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