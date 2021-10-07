Son ankette Mustafa Sarıgül, Saadet DEVA ve Gelecek Partisi'nin toplamı kadar oy alıyor

Mustafa Sarıgül'ün kurucusu olduğu Türkiye Değişim Partisi son ankette çok çarpıcı ve iyi okunması gereken oy oranına ulaştı.
Optimar Araştırma, 2023 seçimlerine hazırlanan siyasi partiler üzerinde 19 - 27 Eylül tarihlerinde yaptığı, "Türkiye'nin Nabzı Eylül Ayı" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.
CUMHUR İTTİFAKI ZİRVEDE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 7 Ağustos 2016'da Yenikapı'da kurduğu Cumhur İttifakı 2018 ve 2019 seçimlerindeki oy potansiyelini korurken, sözde birbirine benzemez partilerin HDP desteğiyle sürdürdüğü Millet İttifakı yine millete takıldı.
"Bugün bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?" sorusuna verilen yanıtlarda (kararsızlar hariç) çıkan sonuçlar şöyle:
AK Parti %39,0
CHP %24,0
MHP %10,9
İYİ Parti %9,9
HDP %9,1
Memleket Partisi %2,1
TDP %1,6
BBP % 0,8
Yeniden Refah % 0,8
SAADET, GELECEK VE DEVA'NIN TOPLAMI SARIGÜL'ÜN PARTİSİYLE BAŞA BAŞ