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    • 17.09.2021 13:04
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    DEVA Partisi'nin Kurucu Üyesi Metin Gürcan, Türk askerlerinin başına çuval geçiren ABD'lilere çay partisi verdi

    Eski Özel Kuvvetler personeli ve DEVA Partisi'nin Kurucu Üyesi Metin Gürcan hakkında şok detaylar ortaya çıktı. Gürcan'ın Irak'ın Süleymaniye kentindeki Özel Kuvvetler Karargahı'nı basan ABD’li askerlere bir çay partisi verdiği için Özel Kuvvetler'den uzaklaştırıldığı ve Amerikalılardan ödül olarak yüksek lisans bursu aldığı belirlendi. Gölge CIA olarak bilinen Pentagon'a bağlı RAND Corporation’ın raporunda tam 39 kez Gürcan'a atıfta bulunuluyor. "Türkiye'nin Milliyetçi Rotası" isimli bu fitne raporunda, Gürcan'ın yanında Amberin Zaman ve Soner Çağaptay’a 5 kez, FETÖ'cü Abdullah Bozkurt’a da 2 kez atıf yapılıyor. Haberin detayları...

    Türk askerlerinin çuval geçiren ABD’lilere çay partisi verdi!

    DEVA Partisi'nin Kurucu Üyesi ve eski Yüzbaşı Metin Gürcan, dikkat çeken bir tartışmayla gündeme geldi. Ulusal Kanal'da Amiral Cihat Yaycı'nın "15 Temmuz'da, Yunanistan Türkiye'nin batısını Megola İdea çerçevesinde FETÖ'cülerle birlikte işgal edecekti." sözlerini eleştiren Gürcan, "Dinledikçe TSK adına kaygılanıyorum! Biz koskoca orduyu kimlere emanet etmişiz? Statü sahibi böyle kişilerden böylesine saçma yorumlar geldikçe, 15 Temmuz'un asıl nedenleri, nasıl olduğu ve sonuçlarına dair rasyonel akıl yürütme zorlaşıyor. Yazık!" diye yazdı.

    Gürcan'ın eleştirilerine çok benzer ifadeleri, firari FETÖ'cüler Emrullah Uslu ve Halis Tunç gibi isimler de kullandı. Yorumlar arasındaki bu paralellik, akla Metin Gürcan'ın geçmişini getirdi. Amiral Cihat Yaycı'nın başkanlığını yaptığı TÜRKDEGS, sosyal medya hesabından Gürcan'ı kastederek, "Süleymaniye'de Türk karargahını basan Amerikalı askerlere bir Çay Partisi verdiği için Özel Kuvvetler'den uzaklaştırılıp, Amerikalıların ödül olarak kendisine yüksek lisans bursu verdiği, şimdi bir siyasi partide olan eski asker kimdir?" paylaşımı yaptı.

    İşte o tartışmayla hatırlanan Gürcan'ın dikkat çeken bağlantıları, kendi ağzından kimlik beyanı...

    ABD'DE EĞİTİM ALDI

    Eski bir Özel Kuvvetler personeli olan Metin Gürcan, 2015 yılında TSK'dan istifa etti. İstifasının arka planını, Gürcan'ı iyi tanıyan bir kaynak şöyle anlattı:

        "Metin Gürcan uzun yıllar güneydoğuda ve sınır ötesinde görev yaptı. 2003 yılında Süleymaniye'de askerlerimizin başına çuval geçirilmesi hadisesinin ardından, Türk karargahını basan Amerikalı askerlere 'Çay Partisi' verdiği için Özel Kuvvetler'den uzaklaştırıldı. Amerika ise Gürcan'a ödül olarak bir yüksek lisans programı hazırladı. Gürcan yalnızca ABD'lilerin okuyabildiği National Security Affairs'a alındı. Irak nasıl bölünür ve Kürt Devleti nasıl kurulur üzerine çalışmalar yaptırıldı. Bir dönem Genelkurmay Başkanlığına dışarıdan danışmanlık yaptığı da belirtiliyor. Genç yaşına rağmen Amerika'da ciddi bağlantıları bulunuyor."

        Metin Gürcan'ın 2008-2010 yılları arasında Department of National Security Affair'a bağlı ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü'nde "Bölgesel Kürt Yönetimi ile Bağdat Merkezi Yönetimi arasındaki çevre-merkez ilişkisi" adlı teziyle Güvenlik Çalışmaları alanında master yaptığı biliniyor.

        RAND CORPORATION'IN GÜVENİLİR KAYNAĞI

        Aslında Metin Gürcan, hakkındaki iddialardan ziyade, kendi yazdıklarıyla bir kimlik beyanında bulunuyor. Aydınlık'ın aktardığına göre Gürcan'ın TSK'daki subayları ideolojik olarak tasnif etme girişimi, Suriye'de Türkiye ile Rusya'nın arasını açma çabası, HDP'ye olan hayranlığı vs. Gürcan hakkında önemli fikirler veriyor.

        Ya da Gürcan, ordu içinde anketler düzenleyerek fitnenin başının çekiyor. "TSK'nın kurumsal dönüşümü" konulu doktora tezinde Gürcan, TSK'nın yüzde kaçı "laik, dindar, Kemalist, kariyerist..." gibi araştırmalara girişiyor ve ordu içinde AK Parti'yi destekleyenlerin yüzde 1 olduğu sonucuna ulaşıyor. Gürcan'ın araştırmaları öyle takdir görüyor ki; Pentagon'a bağlı RAND Corporation'ın raporunda tam 39 kez Gürcan'a atıfta bulunuluyor. "Türkiye'nin Milliyetçi Rota" isimli bu fitne raporunda; Gürcan'ın yanında Amberin Zaman ve Soner Çağaptay'a 5 kez, FETÖ'cü Abdullah Bozkurt'a da 2 kez atıf yapılıyor.

            Diğer yandan Gürcan, TSK'daki "kuğular" ve "şahinler"i de adeta rapor ediyor. Yine Al Monitor'deki bir yazısında Gürcan, 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve onun döneminde Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı yapan Korgeneral İsmail Hakkı Pekin ile Necdet Özel ve ona yakın generallerin iki karşı kutup olduğunu iddia ediyor. Başbuğ ve yakın çevresine "mutlakiyetçi şahinler" diyen Gürcan, Necdet Özel'in ekibine ise "reform yanlısı kuğular" adını veriyor. Metin Gürcan'ın bu yazısı da, Genelkurmay'ın üçe bölündüğü şeklindeki Wikileaks belgesini hatırlatıyor. ABD'nin 2003 yılına ait bir kriptosunda Genelkurmay'ın Atlantikçiler, Milliyetçiler ve Avrasyacılar olarak üçe bölündüğü ifadeleri yer alıyordu.

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