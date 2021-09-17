DEVA Partisi'nin Kurucu Üyesi Metin Gürcan, Türk askerlerinin başına çuval geçiren ABD'lilere çay partisi verdi

Diğer yandan Gürcan, TSK'daki "kuğular" ve "şahinler"i de adeta rapor ediyor. Yine Al Monitor'deki bir yazısında Gürcan, 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve onun döneminde Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı yapan Korgeneral İsmail Hakkı Pekin ile Necdet Özel ve ona yakın generallerin iki karşı kutup olduğunu iddia ediyor. Başbuğ ve yakın çevresine "mutlakiyetçi şahinler" diyen Gürcan, Necdet Özel'in ekibine ise "reform yanlısı kuğular" adını veriyor. Metin Gürcan'ın bu yazısı da, Genelkurmay'ın üçe bölündüğü şeklindeki Wikileaks belgesini hatırlatıyor. ABD'nin 2003 yılına ait bir kriptosunda Genelkurmay'ın Atlantikçiler, Milliyetçiler ve Avrasyacılar olarak üçe bölündüğü ifadeleri yer alıyordu.

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