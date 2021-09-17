DEVA Partisi'nin Kurucu Üyesi Metin Gürcan, Türk askerlerinin başına çuval geçiren ABD'lilere çay partisi verdi

DEVA Partisi'nin Kurucu Üyesi ve eski Yüzbaşı Metin Gürcan, dikkat çeken bir tartışmayla gündeme geldi. Ulusal Kanal'da Amiral Cihat Yaycı'nın "15 Temmuz'da, Yunanistan Türkiye'nin batısını Megola İdea çerçevesinde FETÖ'cülerle birlikte işgal edecekti." sözlerini eleştiren Gürcan, "Dinledikçe TSK adına kaygılanıyorum! Biz koskoca orduyu kimlere emanet etmişiz? Statü sahibi böyle kişilerden böylesine saçma yorumlar geldikçe, 15 Temmuz'un asıl nedenleri, nasıl olduğu ve sonuçlarına dair rasyonel akıl yürütme zorlaşıyor. Yazık!" diye yazdı.
Gürcan'ın eleştirilerine çok benzer ifadeleri, firari FETÖ'cüler Emrullah Uslu ve Halis Tunç gibi isimler de kullandı. Yorumlar arasındaki bu paralellik, akla Metin Gürcan'ın geçmişini getirdi. Amiral Cihat Yaycı'nın başkanlığını yaptığı TÜRKDEGS, sosyal medya hesabından Gürcan'ı kastederek, "Süleymaniye'de Türk karargahını basan Amerikalı askerlere bir Çay Partisi verdiği için Özel Kuvvetler'den uzaklaştırılıp, Amerikalıların ödül olarak kendisine yüksek lisans bursu verdiği, şimdi bir siyasi partide olan eski asker kimdir?" paylaşımı yaptı.
İşte o tartışmayla hatırlanan Gürcan'ın dikkat çeken bağlantıları, kendi ağzından kimlik beyanı...
ABD'DE EĞİTİM ALDI
Eski bir Özel Kuvvetler personeli olan Metin Gürcan, 2015 yılında TSK'dan istifa etti. İstifasının arka planını, Gürcan'ı iyi tanıyan bir kaynak şöyle anlattı: