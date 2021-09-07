Barzani ailesinin ayağına giden CHP yönetimi bölücü terör örgütü PKK'dan mesaj mı iletti?

Irak'ın kuzeyinde Barzani ailesine yapılan ziyarette Oğuz Kaan Salıcı'ya, Dış Politika Baş Danışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, CHP Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, Ali Babacan'a yakın isimlerden Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken ile Enver Ömür Polat katıldı.
Kemalist seçmeni üzmemek için HDP ile aynı kareye girmemeye özen gösteren CHP yönetiminin aba altında ittifak kurduğu herkesin malumu. "Postal yalayıcı", "CIA Kürtleri" ifadeleriyle aşağıladığı Barzani ailesinin ayağına gidilmesinin nedenini soran Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, çok önemli bir yazı kaleme aldı.
Övür'ün bugünkü, "CHP, Barzani'nin 'ayağına' neden gitti?" başlıklı yazısı şöyle:
"CHP son dönemde, başta Kürt sorunu, başörtüsü ve AB alanında AK Parti'nin başlattığı her reforma, her açılıma karşı çıkarken bugün tam tersini yaparak AK Parti'yi taklit ediyor. Tam 20 yıllık bir gecikmeyle...
Üstelik neyi, niçin yaptığını da başta kendi tabanı olmak üzere topluma anlatmıyor, anlatamıyor.
Soldan sağa: Nevaf Bilek, Oğuz Kaan Salıcı, Mesrur Barzani, Ünal Çeviköz ve Mehmet Hasan Eken
Alın CHP'nin son Erbil ziyaretini...
Bir CHP heyeti sessiz sedasız Erbil'e gidip, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin kurucu başkanı Mesud Barzani ve diğer yetkililerle görüşüyor, kamuoyu da bunu ancak Oğuz Kaan Salıcı'nın şu tweet'iyle öğreniyordu: