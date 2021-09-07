Barzani ailesinin ayağına giden CHP yönetimi bölücü terör örgütü PKK'dan mesaj mı iletti?

Gerekçeleri de fena değil, Ortadoğu barışı ve işbirliği... Sırada PYD ve Kandil de var mı bilemem, ama bu tablo herkesi 2013 yılındaki Diyarbakır toplantısına götürdü. Başkan Erdoğan, silahların susması için çözüm süreci kapsamında Mesud Barzani ve sanatçı Şivan'ı Diyarbakır'a davet etmiş ve toplumda müthiş bir barış rüzgârı esmişti.

Bugün Barzani'nin "ayağına" heyet gönderen o günün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bu çabayı hiç önemsemiyor, hatta tam tersine sabote etmek için elinden geleni yaparak toplantıya katılan Barzani ve sanatçı Şivan'ı aşağılıyordu: