Kulisleri karıştıran iddia! CHP’li Ekrem İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu ve Abdullah Gül’den gizli görüşme…

Millet İttifakı'nda adaylık krizi sürüyor.
CHP için Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında adaylık çekişmesi yaşandığı bilinirken son günlerde CHP iyice HDP'ye yanaşmaya başladı.
CHP'nin HDP ile yakın temasına İYİ Parti'den ne gibi bir tepki geleceği merak konusu olurken kulislere bomba gibi bir iddia düştü.
GÜL İMAMOĞLU VE KAFTANCIOĞLU'NDAN GİZLİ GÖRÜŞME
Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.
Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç konuyu A Haber ekranlarında değerlendirdi.
Genç, Kılıçdaroğlu tarafından adaylık konusunda önü kesilen İmamoğlu'nun kendi önünün açılması için taktiksel bir görüşme gerçekleştirmiş olabileceğini söyledi. Görüşmeye ilişkin zor ama muhtemel bir ihtimal daha olduğunu belirten Genç önemli değerlendirmeler yaptı.
İşte Genç'in o açıklamaları:
"Çok ilginç. Mine Kırıkkanat da söyledi 'Gizli dosya' olarak. Ben 'kaset' olduğunu tahmin etmiyorum. Gizli görüşme iddiaları da isim verelim. İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu ve Abdullah Gül. İstanbul'da gizli buluşma… Şaşırtıcı ve zor bir denklem. "Gül'ün ne işi olabilir İmamoğlu ile?" İmamoğlu ile Kaftancıoğlu'nun ekipleri arasında da ciddi sıkıntılar var. Bu sıkıntalara rağmen Gül figürü ortaya çıkıyor.