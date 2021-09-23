Kulisleri karıştıran iddia! CHP’li Ekrem İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu ve Abdullah Gül’den gizli görüşme…

DAHA ÖNCE DE GÜL'E ADAYLIK TEKLİFİ GÖTÜRÜLMÜŞTÜ

Bunan inanmayanlara şöyle bir serzenişte bulundum. Arakadaş neden inanmıyorsunuz. Nasrettin Hoca fıkrası gibi daha önce oldu bu. Daha önce Gül'e adaylım götürülmüştü. Muharrem İnce bizzat bunu açıkladı. Daha sonra Gül'ün kendisi söyledi. Ama işin enterasan tarafı işin içerisinde Gül ve İmamoğlu'nun olması… İmamoğlu bir muhtemel aday yani öyle görünüyordu.

Başka önemli bir bilgi İmamoğlu'na CHP Genel Merkezi'nden "Bak arkadaş sakın adayım diye ortaya çıkma sen işini yap tarihler uygun değil İstanbul'u bırakamazsın sakın oynama zıplama" böyle bir uyarı yapıldı.