Talimatıyla İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evi fotoğraflanmıştı! Canan Kaftancıoğlu’nun paylaşımları ters tepti! 2 yılı aşkın hapis!

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflaması sonucu Özçağdaş hakkında 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Özçağdaş ise mahkemedeki savunmasında 1 tane fotoğraf çektiğini, partisinin il başkanı olan Canan Kaftancıoğlu'nu da konuyla alakalı bilgilendirmek için fotoğrafı gönderdiğini belirtmişti.
KAFTANCIOĞLU'NUN PAYLAŞIMLARI TERS TEPTİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Üsküdar ilçesi Kuzguncuk Mahallesi'ndeki evinin yanında usule aykırı yapılaşma olduğuna ve bu yapılaşmaya İBB tarafından müdahale edildiğine dair kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili olarak 14 Nisan 2020 tarihinde CHP İstanbul İl Başkanı olan şüpheli Canan Kaftancıoğlu sosyal medyada birtakım paylaşımlar yaptı. Sabah'ta yer alan habere göre, Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabında konuyla ilgili yazdıklarından sonra harekete geçen Fahrettin Altun avukatı aracılığıyla Canan Kaftancıoğlu'ndan şikayetçi oldu. Yapılan şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede şüpheli Canan Kaftancıoğlu'nun suçlamayı kabul etmediği ve şüpheli tarafından yapılan açıklamaya konu yapı faaliyetine ilişkin temin edilen adli evraka göre müştekinin ikamet ettiği çevrede yapılan yapıya İBB tarafından müdahale edildiği aktarıldı.