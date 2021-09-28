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    • 28.09.2021 11:14
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    İşte ABD'nin çaycısı DEVA Partisi'nin Kurucu Üyesi Metin Gürcan'ın bağlantısı olduğu merkezler!

    Eski Özel Kuvvetler personeli ve Ali Babacan’ın partisi DEVA’nın Kurucu Üyesi Metin Gürcan hakkında yeni detaylar geldi. Irak'taki Özel Kuvvetler Karargahı'nı basan ABD’li askerlere çay partisi verdiği için Özel Kuvvetler'den uzaklaştırılan Gürcan’ın bağlantılı olduğu merkezler ortaya çıktı.

    Eski Özel Kuvvetler personeli ve DEVA Partisi'nin Kurucu Üyesi Metin Gürcan hakkında şok detaylar ortaya çıktı. Gürcan'ın Irak'ın Süleymaniye kentindeki Özel Kuvvetler Karargahı'nı basan ABD'li askerlere çay partisi verdiği için Özel Kuvvetler'den uzaklaştırıldığı ve Amerikalılardan ödül olarak yüksek lisans bursu aldığı belirlenmişti. Şimdi de Aydınlık gazetesinde ABD'nin çaycısı Gürcan'ın bağlantılı olduğu merkezler deşifre edildi.

    2003 yılında Süleymaniye'de Türk askerlerinin başına çuval geçirilmesinin ardından ABD'lilere Çay Partisi veren Deva Partili Metin Gürcan'ın, akademik kariyeri de oldukça dikkat çekici...

    Özel Kuvvetler'den ayrıldıktan sonra 1 yıl Ankara'da cenaze/defin işlerinde çalışan Gürcan, üst üste girdiği kurmaylık sınavlarında başarısız oldu. Kurmaylığı kazanamayınca akademiye yöneldiğini ifade eden Gürcan, 2006 yılında ABD Deniz Enstitüsü (Naval Postgraduated School)'ne gönderilerek yüksek lisans yaptı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Gürcan'ın eğitimi için 45 bin dolar ABD'ye para ödedi. Gürcan burada "Bölgesel Kürt Yönetimi ile Bağdat Merkezi Yönetimi arasındaki çevre-merkez ilişkisi" adlı teziyle yüksek lisansını tamamladı.

    Daha sonra yolu Pensilvanya'ya düşen Gürcan, 2009 yılında buradaki Bryn Mawr College'da bulunan Solomon Asch Conflict Center'da misafir araştırmacı olarak çalıştı. Bir Polonyalı Yahudi olan Solomon Asch adına kurulan bu merkez, özellikle 'etnik grup çatışması' üzerine çalışmalar yürütüyor.

    Metin Gürcan, Amerika'daki eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönüyor. 2014 yılında ise bu kez İngiltere kapısı açılıyor. Oxford Üniversitesi'ndeki 'Savaşın Değişen Karakteri' (Changing Character of War-CCW) programına kabul edilen Gürcan, 2015 ortalarına kadar burada misafir araştırmacı olarak çalışıyor. Bu merkez sivil ayaklanmalar konusunda uzmanlaşmış. Cengiz Çandar gibi isimleri de bir dönem ağırlamış.

    Metin Gürcan daha sonra 2016 yılında "Afganistan'da ne yanlış gitti? Aşiret yapılı kırsal Müslüman bölgelerde ayaklanmaya karşı koymayı anlamak" adlı bir de İngilizce kitap çıkarıyor.

    Aynı yıl Bilkent Üniversitesi'nde "TSK'nın kurumsal dönüşüm kapasite ve isteği" konusunda yazdığı teziyle doktorasını tamamlıyor.

        Bu başarılı akademik kariyerinin ardından da Gürcan'a, Batı merkezlerinin kapıları sonuna kadar açılıyor.

        İSTANBUL POLİTİKALAR MERKEZİ
        Metin Gürcan, şu anda Sabancı Üniversitesi'nin İstanbul Politikalar Merkezi'nde araştırmacı olarak yer alıyor. İstanbul Politikalar Merkezi; Kemal Derviş gibi Kıdemli Danışmanları, Cem Özdemir ve Aslı Aydıntaşbaş gibi araştırmacılarıyla dikkat çeken bir merkez. İş birliği yaptığı kuruluşlar içinde Atlantic Council'den Chatham House'a, Brookings Enstitüsü'nden Dünya Bankası'na, German Marshall Fund'dan Heinrich Böll'e kadar çok sayıda kuruluş var. Hedefleri "Türkiye'nin Avrupa, ABD ve diğer stratejik aktörlerle kurduğu siyasi, ekonomik ve akademik iş birliğini güçlendirmek."

        Gürcan da burada Fuat Keyman ile hazırladığı "Ordunun Reformu, Devletin Dönüşümü" adlı makalesini 2017'de yayımladı.

        WASHINGTON ENSTİTÜSÜ
        Metin Gürcan'ın bağlantılı olduğu bir diğer merkez ise Washington Enstitüsü Yakın Doğu Politikalar Merkezi. Bir dönem James Jeffrey'in de direktörlüğünü yaptığı bu merkez, İsrail tetikçisi neconların karargahı olarak biliniyor. Henry Barkey'den Michael Rubin'e, Graham Fuller'den bazı FETÖ'cülere kadar çok sayıda Türkiye düşmanının çalıştığı bu merkez, İkinci İsrail projesinin pişirildiği yerlerden. Metin Gürcan, bu merkezin de araştırmacıları arasında yer alıyor.

        TPQ DERGİSİ
        Metin Gürcan'a kapılarını açan bir merkez de Turkish Policy Quartetly (TPQ). İstanbul merkezli TPQ dergisinin danışman kadrosunda James Jeffrey, Kemal Derviş, Ekmelettin İhsanoğlu gibi dikkat çeken isimler yer alıyor. Dergiye katkı sunan Türk siyasiler içinde de Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu da var. Dergi; Friedrich Naumann Vakfı, Hollanda Başkonsolosluğu MATRA Fonu, Alman Marshall Fonu ve BP Türkiye gibi kuruluşların sponsorluğunda sık sık yuvarlak masa toplantıları düzenliyor.

        AL MONITOR VE T24
        Metin Gürcan, bir süredir Al Monitor ve T24 gibi sitelerde yazılarını yayınlıyor. Türkiye ve bölgedeki gelişmeleri ABD'nin gözüyle inceleyen yazıların yayınlandığı yer veren Al Monitor'un sahibi Levant Foundation'ın Onursal Başkanı Jamal Daniel isimli Suriye kökenli Amerikan vatandaşı bir Hristiyan. Jamal Daniel ismini Türkiye'de ilk olarak Aydın Doğan ile Kuzey Irak'ta yürüttüğü petrol faaliyetleriyle duyurdu. Kanada'daki enerji şirketinin yanında, Fetullah Gülen ile eşzamanlı olarak 1999'da dinler arası diyalog sektörüne de giren Jamal Daniel'in, biri Texas'ta biri de İsviçre'de olmak üzere iki farklı dinler arası diyalog vakfı kurması dikkat çekiyor. Al Monitor'de Metin Gürcan'ın yanında Fehim Taştekin ve Amberin Zaman gibi isimler de yazıyor. Neresinden tutarsanız tutun, karşınıza bir operasyon merkezi çıkıyor.

        Bunun yanında Metin Gürcan'ın yazılarını yayınlayan T24 sitesi de, ABD'deki Ulusal Demokrasi Vakfı (NED)'ndan fonlanan medyanın içinde. Yine ABD'den fonlanan Medyascope'un da neredeyse daimi konuklarından biri Metin Gürcan.

        Ayrıca Metin Gürcan'ın Turkish Studies, Small Wars Journal, Dynamics of Asymmetric Conflict, Perceptions gibi pek çok dergide de makaleleri bulunuyor.

            GİF'E DAVET EDİLDİ
            Global İlişkiler Forumu (GİF), ABD'nin 'Gölge Dışişleri' olarak bilinen Dış İlişkiler Konseyi (CFR)'nin Türkiye şubesi olarak kuruldu. Her yıl CFR yöneticileriyle düzenli olarak toplantılar yapıyor ve raporlar yayınlıyorlar. CFR'nin iyi anlaşılması için bazı üyelerini hatırlatmak gerekiyor. Mesela ABD Başkanı Joe Biden, iş insanları Henry Ford, David Rockefeller, Gianni Agnelli, Eski Gürcistan Devlet Başkanı Eduard Şevardnadze ve Sovyetler Birliği'nin son Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov bu merkezin üyeleri. İşte CFR'nin Türkiye şubesi olan GİF, dönem dönem Yuvarlak Masa toplantıları yapıyor. Bu toplantıya davet edilen kişilerden biri de Metin Gürcan. Mavi Vatan'ı yayılmacı bulduğunu söyleyerek tepki çeken CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün de 2016'da düzenlenen bu toplantıda bulunması dikkat çekiyor.
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            Haberler Güncel İşte ABD'nin çaycısı DEVA Partisi'nin Kurucu Üyesi Metin Gürcan'ın bağlantısı olduğu merkezler!
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