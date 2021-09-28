İşte ABD'nin çaycısı DEVA Partisi'nin Kurucu Üyesi Metin Gürcan'ın bağlantısı olduğu merkezler!

Eski Özel Kuvvetler personeli ve DEVA Partisi'nin Kurucu Üyesi Metin Gürcan hakkında şok detaylar ortaya çıktı. Gürcan'ın Irak'ın Süleymaniye kentindeki Özel Kuvvetler Karargahı'nı basan ABD'li askerlere çay partisi verdiği için Özel Kuvvetler'den uzaklaştırıldığı ve Amerikalılardan ödül olarak yüksek lisans bursu aldığı belirlenmişti. Şimdi de Aydınlık gazetesinde ABD'nin çaycısı Gürcan'ın bağlantılı olduğu merkezler deşifre edildi.
2003 yılında Süleymaniye'de Türk askerlerinin başına çuval geçirilmesinin ardından ABD'lilere Çay Partisi veren Deva Partili Metin Gürcan'ın, akademik kariyeri de oldukça dikkat çekici...
Özel Kuvvetler'den ayrıldıktan sonra 1 yıl Ankara'da cenaze/defin işlerinde çalışan Gürcan, üst üste girdiği kurmaylık sınavlarında başarısız oldu. Kurmaylığı kazanamayınca akademiye yöneldiğini ifade eden Gürcan, 2006 yılında ABD Deniz Enstitüsü (Naval Postgraduated School)'ne gönderilerek yüksek lisans yaptı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Gürcan'ın eğitimi için 45 bin dolar ABD'ye para ödedi. Gürcan burada "Bölgesel Kürt Yönetimi ile Bağdat Merkezi Yönetimi arasındaki çevre-merkez ilişkisi" adlı teziyle yüksek lisansını tamamladı.
Daha sonra yolu Pensilvanya'ya düşen Gürcan, 2009 yılında buradaki Bryn Mawr College'da bulunan Solomon Asch Conflict Center'da misafir araştırmacı olarak çalıştı. Bir Polonyalı Yahudi olan Solomon Asch adına kurulan bu merkez, özellikle 'etnik grup çatışması' üzerine çalışmalar yürütüyor.
Metin Gürcan, Amerika'daki eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönüyor. 2014 yılında ise bu kez İngiltere kapısı açılıyor. Oxford Üniversitesi'ndeki 'Savaşın Değişen Karakteri' (Changing Character of War-CCW) programına kabul edilen Gürcan, 2015 ortalarına kadar burada misafir araştırmacı olarak çalışıyor. Bu merkez sivil ayaklanmalar konusunda uzmanlaşmış. Cengiz Çandar gibi isimleri de bir dönem ağırlamış.
Metin Gürcan daha sonra 2016 yılında "Afganistan'da ne yanlış gitti? Aşiret yapılı kırsal Müslüman bölgelerde ayaklanmaya karşı koymayı anlamak" adlı bir de İngilizce kitap çıkarıyor.
Aynı yıl Bilkent Üniversitesi'nde "TSK'nın kurumsal dönüşüm kapasite ve isteği" konusunda yazdığı teziyle doktorasını tamamlıyor.