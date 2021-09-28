İşte ABD'nin çaycısı DEVA Partisi'nin Kurucu Üyesi Metin Gürcan'ın bağlantısı olduğu merkezler!

Özel Kuvvetler'den ayrıldıktan sonra 1 yıl Ankara'da cenaze/defin işlerinde çalışan Gürcan, üst üste girdiği kurmaylık sınavlarında başarısız oldu. Kurmaylığı kazanamayınca akademiye yöneldiğini ifade eden Gürcan, 2006 yılında ABD Deniz Enstitüsü (Naval Postgraduated School)'ne gönderilerek yüksek lisans yaptı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Gürcan'ın eğitimi için 45 bin dolar ABD'ye para ödedi. Gürcan burada "Bölgesel Kürt Yönetimi ile Bağdat Merkezi Yönetimi arasındaki çevre-merkez ilişkisi" adlı teziyle yüksek lisansını tamamladı.

Daha sonra yolu Pensilvanya'ya düşen Gürcan, 2009 yılında buradaki Bryn Mawr College'da bulunan Solomon Asch Conflict Center'da misafir araştırmacı olarak çalıştı. Bir Polonyalı Yahudi olan Solomon Asch adına kurulan bu merkez, özellikle 'etnik grup çatışması' üzerine çalışmalar yürütüyor.