HDP ve Selahattin Demirtaş destekçisi Ahmet Davutoğlu: Suriye bölünürse saygı gösterelim

Barzani ailesinin medya kanalı Rudaw'a konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'de Kürtler için federasyon kararı alınması halinde Türkiye'nin buna saygı göstermesi gerektiğini düşünüyor.
Geçen hafta Diyarbakır'a giden Davutoğlu, evlat nöbetindeki ailelerle tartışıp hakaretler savurmuştu. "HDP'ye destek vermeyin" diyen ailelere bağırdı ve HDP'nin kapatılmasına karşı çıktığını inkar etti.
Mart ayında Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı tarafından kapatma davası için yapılan AYM başvurusuna karşı Twitter'dan bir paylaşım yapan Davutoğlu, "Siyasi partileri kapatmak, seçilmiş milletvekillerinin haklarını ellerinden almak Türkiye'nin önünü açmaz; toplumsal barışı bozar" demişti.
SURİYE'NİN BÖLÜNMESİNE SAYGI GÖSTERECEK