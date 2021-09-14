HDP ve Selahattin Demirtaş destekçisi Ahmet Davutoğlu: Suriye bölünürse saygı gösterelim

Davutoğlu, Afrin'e yönelik girişilen terör operasyonlarının ardından Türkiye'nin desteğiyle yeniden başlatılan eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında ise "Afrin'de Kürtlerin kendi haklarıyla, dilleriyle, kültürleriyle Türkiye'nin himayesinde bir yönetim içinde yer almaları güzel bir örnek teşkil eder. Herhangi bir hak ihlali nerede ve kimin tarafından yapılırsa yapılsın ben buna karşı çıkarım. Afrin'de Kürtçenin müktesebattan çıkarılması konusu ise yanlıştır." dedi.

KÜRTÇENİN ANADİLDE EĞİTİM DİLİ OLMASINI İSTİYOR!

Kürtçenin anadilde eğitim dili olmasını isteyen Davutoğlu, "Parti programımızda bu açık bir şekilde yazıyor. Kürtçenin öğretilmesi ve eğitimde kullanılması diyoruz. Dolayısıyla böyle bir talep kolektif bir talep olmanın ötesinde vatandaşlık hakları içinde bir taleptir." diyerek şöyle konuştu: