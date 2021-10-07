DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu'ndan Yargıtay üyelerine skandal tehdit! ByLock ve ankesör suç unsuru değilmiş!



"II. Mahmut bir gün Selimiye kışlasını denetlemeye gider. Kışladan içeri girdiğinde her zaman olması gereken ve padişahı selamlamak için atılan 9 pare top atışı bu sefer yoktur. Buna çok kızan padişah, kışlanın bütün paşalarını toplayarak hesap sorar. Paşalar da sorumlu olarak topçu çavuşunu çağırırlar.

Padişah topçu çavuşuna, 'Neden top atışı yapılmadı?' diye sorar, çavuş ise, 'Efendim, tam 18 tane sebebi var.' diye cevap verir. Nedenleri saymasını isteyen padişaha çavuş, 'Barut yok' cevabını veri. Padişah, araya girerek 'tamam, gerisini sayma' der. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun nedenlerini ortaya koymaya çalışırken birçok sebep öne sürebiliriz. Ancak bunlardan hiçbiri hukuksuzluğun sıradanlaşması kadar belirleyici ve acı verici bir sebep olamaz."