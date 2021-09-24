Millet İttifakı’nın ortağı Akşener, Kılıçdaroğlu'nun HDP hamlesine sessiz mi kalacak?

İYİ PARTİ'DE HDP KIRILMASI

HDP'yi PKK'nın uzantısı olarak gördüklerini ifade eden Akşener, HDP'nin randevu talebine de olumlu yanıt vermemişti. Ama görünen o ki, bu tavır geride kalmış. Demirel'in, "Dün dündür, bugün bugündür" dediği gibi, dünkü tavırla bugünkü yaklaşım arasında 180 derece fark var. Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında Türk dış politikasını 180 derece değiştireceklerini açıklamıştı. İYİ Parti'deki de öyle bir duruma benziyor.

Çünkü Akşener'in başdanışmanı Aytun Çıray, HDP'nin PKK üzerinden şeytanlaştırıldığını açıklayalı 44 gün oldu. Ama Akşener'den ses yok. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, HDP'nin meşru bir muhatap olduğunu söyleyeli 3 gün oldu. Ne Akşener'den ne de İYİ Parti'den çıt çıkmadı.

Sükût, ikrardan gelir...

SORULAR

HDP, Müsavat Dervişoğlu tarafından meşru ilan edilince şu soruları sormak vacip oldu:

Müsavat Bey, Sayın Akşener'in, "PKK'nın uzantısı olarak görüyorum" demesi de bu meşruiyet tanımı içinde yer alıyor mu? Akşener, HDP'nin PKK'nın uzantısı okduğunu söylediği zaman da HDP Meclis'teydi. Meclisi HDP'li Meclis Başkan Vekili yönetiyordu. Genel Başkanınız Akşener'in, HDP'yi PKK'nın yanına konumlandırması da meşruiyet kılıfının altına giriyor mu?

HDP İŞİ, İTTİFAKI ÇATLATIR MI?

Kılıçdaroğlu'nun HDP çıkışıyla ilgili en önemli soru, buna İYİ Parti'nin nasıl bir tavır takınacağıydı. HDP'nin, Millet İttifakı'nda bir çatlağa yol açıp açmayacağıydı. Bu soru hâlâ geçerliliğini koruyor. Ama Meral Akşener'in, Aytun Çıray ve Müsavat Dervişoğlu'nun HDP'yi şirinleştiren açıklamaları üzerine sessiz kalması, bu işi krize dönüştürmeyeceğini gösteriyor. Hatta Akşener, Aytun Çıray ve Müsavat Dervişoğlu üzerinden İYİ Parti tabanını HDP'ye hazırlıyor diyebiliriz.

Peki "Asena" lakaplı Meral Akşener'in, MHP genel başkanlığı için mücadele etmiş bir milliyetçi geçmişe sahip olan Müsavat Dervişoğlu'nun, HDP konusundaki ılımlı yaklaşımını nasıl yorumlaması gerekiyor?

Erdoğan'ı tasfiye etmek için bir plan devrede. Balkan savaşlarındaki gibi, "Edirne'ye Enver gireceğine Bulgar girsin" motivasyonuyla hareket ediyorlar. Erdoğan'ı tasfiye etmek için Türk milliyetçiliği iddiasındaki İYİ Parti, PKK'nın yanına konumlandırdığı HDP ile işbirliğine hazır.

2023 HESAPLARI

Bu işin bir de matematiği var.

İYİ Parti'deki kıpırdanmaya rağmen muhalefetin oyları yetmiyor. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan da ellerinde patlayınca rotayı HDP'ye çevirdiler. Çünkü HDP'siz seçim kazanmaları mümkün değil.

Ahmet Türk, "Yerel seçimlerde bizim desteğimiz olmasaydı 11-12 yerde seçimleri kazanamazlardı" dedi.