Millet İttifakı’nın ortağı Akşener, Kılıçdaroğlu'nun HDP hamlesine sessiz mi kalacak?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 seçimleri yaklaşırken adaylık hamlelerini ardı ardına yapıyor. Belediye başkanı olan rakiplerini adaylık yarışında saf dışı bırakmaya çalışan Kılıçdaroğlu, bir yandan da gerek FETÖ gerekse HDPKK kanadıyla yakınlaşıyor.
Gazeteci Abdulkadir Selvi, Millet İttifakı'nda yaşanan HDP-PKK yakınlaşmasına ve İP lideri Akşener'in çelişkili tutumuna ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı. İşte Selvi'nin o yazısı...
Kılıçdaroğlu, 2023 seçimine giden süreci ilmik ilmik dokuyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığına giden süreçte üst üste kritik hamleler yapıyor. Şu ana kadar istediklerini elde etmiş gözüküyor ama HDP-PKK üzerinden İYİ Parti'yi ürkütüp Millet İttifakı'nı çatlatır mı? Orası meçhul.
Kılıçdaroğlu'nun, Kürt sorununun çözümünde HDP'yi meşru muhatap kabul ettiği yönündeki açıklaması, HDP cephesindeki güç savaşını da ortaya çıkardı.
PKK-HDP cephesinde güç odakları var:
Öcalancılar
Kandilciler
Selahattin Demirtaşçılar
Avrupa'daki PKK yapılanmasının gücünü hafife aldığım düşünülmesin. Çözüm sürecinde Öcalan'ın mektupları üç adrese giderdi. Bunlardan biri de Avrupa'ydı.
Kılıçdaroğlu'nun hamlesiyle PKK-HDP ekseninde fay hatları harekete geçti.
Sezai Temelli, "Çözümün muhatabı İmralı" deyip diyeceğine pişman edildi ama Öcalan'ın avukatlarından oluşan Asrın Hukuk Bürosu, "En önemli muhatap Öcalan" dedi. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması hakkında görüş beyan etmeyen, Kandil kaldı. Karayılan ve Cemil Bayık'ın politika belirlemeye çalıştıkları ifade ediliyor.
KILIÇDAROĞLU'NUN HAMLELERİ
1- Kılıçdaroğlu, son dönemde üst üste önemli hamleler yaptı. Meral Akşener'in, Ekrem İmamoğlu'nu "İkinci Fatih" ilan ederek neredeyse ortak cumhurbaşkanı adayını ilan etmesi üzerine Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın çok sayıda adayının olabileceği kartını açtı.
2- Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili anketlerde Erdoğan'dan sonra ikinci sırada yer alan Mansur Yavaş'ın, cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıklaması sağlandı.
3- Seçildiği günden bu yana cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili sorulara olumsuz yanıt vermeyen Ekrem İmamoğlu, Kılıçdar-
oğlu'nun kararlılığı karşısında geri adım atmak zorunda kaldı. Hedefinin İstanbul'a hizmet etmek olduğunu açıklamak zorunda kaldı.
4- Kılıçdaroğlu, son hamlesini ise HDP konusunda yaptı.
HDP, İmamoğlu'nu istiyor. Kılıçdaroğlu aday olursa HDP'lilerin oyunu alamaz tezini çökertmek için, "Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz" dedi.
HDP'Yİ SİYASİ AKTÖR YAPTI
5- Kılıçdaroğlu, bu hamlesiyle hakkında kapatma davası açılan HDP'ye hayat öpücüğü kondurmuş oldu. HDP, tekrar siyasi bir aktör haline dönüştü.
6- Kılıçdaroğlu, bu hamlesiyle hem cumhurbaşkanı adaylığı konusunda elini güçlendirdi hem de 2023 seçimlerine giderken HDP'yi Millet İttifakı'nın doğal üyesi haline dönüştürdü.
AKŞENER NE DİYECEK?
Kılıçdaroğlu ile PKK-HDP arasındaki paslaşma, gözleri Meral Akşener'e çevirdi.
Çünkü Akşener daha önce, "HDP'yi PKK'nın yanı başında, onun uzantısı olarak görüyoruz" demişti. "HDP'yi PKK'nın yanına konumlandırıyoruz" diye konuşmuştu.
Şimdi Kılıçdaroğlu, HDP'yi Millet İttifakı'nın doğal uzantısı haline getirdi. Akşener, HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırırken Kılıçdaroğlu, HDP'yi Millet İttifakı'nın yanında konumlandırdı. HDP ile birlikte Kürt sorununu çözebileceklerini söyledi.
Bu durumda Akşener'in bir şey söylemesi gerekmiyor mu?