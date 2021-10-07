İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in yalan söylediği ispatlandı: Nasıl bir eziklik

Millet İttifakı'nın küçük ortağı olan İYİ Parti Lideri Meral Akşener gittiği illerde kurguladığı iftira ve algı operasyonlarıyla biliniyor. Bu iftiraları her bir sefer de ortaya çıkmasına rağmen topluma dezenformasyon yaymakta kararlı olan Akşener bu kez de "Eğer 28 Şubat üzerinden bir yürüme söz konusu olursa Erdoğan'a çok üzülürüm. Erdoğan bana 2001'de AK Parti kurucu üyeliği, 2015'te Başbakan Yardımcılığı teklif etti" sözlerini sarf etti.

"DAVUTOĞLU'NUN SEÇİM HÜKÜMETİ İÇİN HER PARTİYE GÖTÜRDÜĞÜ TEKLİFİ..."

İP Liderinin bu iddiasının da yalan olduğu ortaya çıkaran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Meral Akşener Davutoğlu'nun seçim hükümeti için her partiye götürdüğü teklifi Erdoğan'ın kendini muhatap alması sanmış. Nasıl bir eziklik!

"SÜTLAÇ SONRASI KAYBOLMUŞ"

Sahi ne oldu da 2001 AK Parti kuruluş çalışmalarında Alucra'da festivale Hamsiköy'de sütlaç yemeğe gidip ertesi gün ortadan kayboldu?"

ZALİMLİK İTİRAFI: 28 ŞUBAT KARARLARINA GÖNÜLDEN İNANIYOR

Ciddi bir muhalafet sorunuyla karşı karşıya olduğumuzu anlatan Başkan Erdoğan, partisinin dünkü grup toplantısında Akşener'in 28 Şubat'ın zalimlerinden olduğunu vurgulayarak o günlerde yaptığı sözleri hatırlattı.

Başkan Erdoğan'ın Akşener ile ilgili sözleri şöyle:

"Bu hanımefendinin ''28 Şubat kararlarına imza attım, hepsine de gönülden inanıyorum'' sözünü de unutmadık. İnsanda ilke ve omurga olmayınca her devirde ne söylemesi gerekiyorsa onu ağzından saçmaktan geri kalmaz."

Açıklamasının devamında "Türk siyaseti böyle bir fotoğrafı hak etmiyor. Birbirlerinden hiçbir farkı yok. Akşam yalan, sabah yalan" ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan'ın Akşener'in "Başbakanlığa talibim" sözlerini şöyle yorumladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AKŞENER TESPİTİ: ALLAH KİMSEYİ BÖYLE BİR KONUMA DÜŞÜRMESİN

"Hayali bir makama talip olmasının gerisinde bu vetonun sineye çekilmesi vardır. Allah kimseyi böyle bir konuma düşürmesin. Mücadeleyi milletin önünde yapmak yerine kapalı kapılar ardından yürütmek zorunda kalanların akibeti işte böyle olur. Gerçi çıkıp şimdi buna da itiraz edecekler. Bir yanda HDP'nin sufleleri ile siyaset yapan bir partinin genel başkanı."

MERAL AKŞENER NE DEMİŞTİ?

24 Eylül'de Fondaş Halk TV'de Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıklayan Akşener, "Ben Cumhurbaşkalığına aday değilim. Kendi adıma bunu söylüyorum. Kim aday olacak kısmında seçilecek bir adayla devam edeceğiz. Ben aday değilim. Ben Başbakanlığa adayım." ifadelerini kullandı.