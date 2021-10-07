Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.10.2021 12:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.10.2021 12:03
    ABONE OL

    İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in yalan söylediği ispatlandı: Nasıl bir eziklik

    Gün geçmiyor ki muhalefetin bir yalanı daha ortaya çıkmasın. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in yalan söylediğini ispatladı. İki muhalefeti destekleyen fondaş medya aparatını da kaynak gösteren Bakan Varank, "Davutoğlu’nun seçim hükümeti için her partiye götürdüğü teklifi Erdoğan’ın kendini muhatap alması sanmış. Nasıl bir eziklik!" ifadeleriyle Akşener'e yüklendi. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    Akşener’in yalan söylediği ispatlandı

    Millet İttifakı'nın küçük ortağı olan İYİ Parti Lideri Meral Akşener gittiği illerde kurguladığı iftira ve algı operasyonlarıyla biliniyor. Bu iftiraları her bir sefer de ortaya çıkmasına rağmen topluma dezenformasyon yaymakta kararlı olan Akşener bu kez de "Eğer 28 Şubat üzerinden bir yürüme söz konusu olursa Erdoğan'a çok üzülürüm. Erdoğan bana 2001'de AK Parti kurucu üyeliği, 2015'te Başbakan Yardımcılığı teklif etti" sözlerini sarf etti.

    "DAVUTOĞLU'NUN SEÇİM HÜKÜMETİ İÇİN HER PARTİYE GÖTÜRDÜĞÜ TEKLİFİ..."

    İP Liderinin bu iddiasının da yalan olduğu ortaya çıkaran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank şu ifadeleri kullandı:

    "Sayın Meral Akşener Davutoğlu'nun seçim hükümeti için her partiye götürdüğü teklifi Erdoğan'ın kendini muhatap alması sanmış. Nasıl bir eziklik!

    "SÜTLAÇ SONRASI KAYBOLMUŞ"

    Sahi ne oldu da 2001 AK Parti kuruluş çalışmalarında Alucra'da festivale Hamsiköy'de sütlaç yemeğe gidip ertesi gün ortadan kayboldu?"

    ZALİMLİK İTİRAFI: 28 ŞUBAT KARARLARINA GÖNÜLDEN İNANIYOR

    Ciddi bir muhalafet sorunuyla karşı karşıya olduğumuzu anlatan Başkan Erdoğan, partisinin dünkü grup toplantısında Akşener'in 28 Şubat'ın zalimlerinden olduğunu vurgulayarak o günlerde yaptığı sözleri hatırlattı.

    Başkan Erdoğan'ın Akşener ile ilgili sözleri şöyle:

    "Bu hanımefendinin ''28 Şubat kararlarına imza attım, hepsine de gönülden inanıyorum'' sözünü de unutmadık. İnsanda ilke ve omurga olmayınca her devirde ne söylemesi gerekiyorsa onu ağzından saçmaktan geri kalmaz."

    Açıklamasının devamında "Türk siyaseti böyle bir fotoğrafı hak etmiyor. Birbirlerinden hiçbir farkı yok. Akşam yalan, sabah yalan" ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan'ın Akşener'in "Başbakanlığa talibim" sözlerini şöyle yorumladı.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AKŞENER TESPİTİ: ALLAH KİMSEYİ BÖYLE BİR KONUMA DÜŞÜRMESİN

    "Hayali bir makama talip olmasının gerisinde bu vetonun sineye çekilmesi vardır. Allah kimseyi böyle bir konuma düşürmesin. Mücadeleyi milletin önünde yapmak yerine kapalı kapılar ardından yürütmek zorunda kalanların akibeti işte böyle olur. Gerçi çıkıp şimdi buna da itiraz edecekler. Bir yanda HDP'nin sufleleri ile siyaset yapan bir partinin genel başkanı."

    MERAL AKŞENER NE DEMİŞTİ?

    24 Eylül'de Fondaş Halk TV'de Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıklayan Akşener, "Ben Cumhurbaşkalığına aday değilim. Kendi adıma bunu söylüyorum. Kim aday olacak kısmında seçilecek bir adayla devam edeceğiz. Ben aday değilim. Ben Başbakanlığa adayım." ifadelerini kullandı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Merkez Bankası Başkanı’ndan enflasyon mesajı
    Haberler Güncel İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in yalan söylediği ispatlandı: Nasıl bir eziklik
        SON DAKİKA