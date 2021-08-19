Meral Akşener'in 28 Şubat maskesi düştü! Ölümüne savunmuş: "Başka çaresi yok, uygulanacak!"

Akşener: Şimdi bakın, İçişleri Bakanı olarak ben, benim görev alanıma düşen ki, büyük bir çoğunluğu da bize düşüyor bu işin. Milli Güvenlik Kurulu kararlarının Milli Eğitime düşen var, Diyanet'e düşen var, Adalet Bakanlığı'na düşen var. Şimdi Adalet Bakanlığı çalışıyor. Onlar da bir genelde yayınladı. Ben uygulamayacağım. Milli Güvenlik Kurulu kararları uygulanacak.