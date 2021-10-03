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    • 04.10.2021 01:34
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    Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e 'Başbakanlık' yanıtı: İttifak içinde tartışılmadı

    CHP - İYİ Parti ve dışarıdan HDP'nin desteklediği Millet İttfakı'ndan yaşanan 'adaylık' krizi sürerken peş peşe flaş açıklamalar geliyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Cumhurbaşkanlığına aday değilim, Başbakanlığa adayım" sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi. Kılıçdaroğlu, 'Akşener'in bu görevi üstlenmesinin değerli olacağını' söylerken meselenin henüz ittifak içinde tartışılmadığını belirtti.

    Akşener’e ’Başbakanlık’ yanıtı

    Millet İttifakı 2023 seçimlerine giden süreçte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına henüz bir aday çıkaramadı.

    CHP - İYİ Parti ve dışarıdan HDP'nin desteklediği Millet İttfakı'ndan yaşanan 'adaylık' krizi sürerken peş peşe flaş açıklamalar geliyor.

    Son olarak CHP'nin kanalı Halk TV'ye katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Cumhurbaşkanlığına aday değilim, Başbakanlığa adayım" ifadelerini kullandı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Akşener'e yanıt geldi.

    "İTTİFAK İÇİNDE TARTIŞILMADI"
    Kılıçdaroğlu, "Güçlendirilmiş parlamenter sistemi biz bir an önce kısa sürede hayata geçirmek istiyoruz. Dolayısıyla o sürecin sonucunda Sayın Akşener'in başbakanlık görevini üstlenmesi bizim açımızdan da son derece değerli olur. Ama dediğim gibi bunlar oturulup ittifak içinde tartışılmış konular değil." şeklinde konuştu.

    "SAYGI DUYULMASI GEREKEN BİR SÖYLEM"
    Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

    "Ali mi olsun cumhurbaşkanı yok Veli olacak yok öbürü istifa edecek, yok öbürü şu olacak yok öyle bir şey. Sayın Akşener'in 'Başbakan adayıyım' söylemi tabii hepimizin saygı duyması gereken bir söylem. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi biz bir an önce kısa sürede hayata geçirmek istiyoruz. Dolayısıyla o sürecin sonucunda Sayın Akşener'in başbakanlık görevini üstlenmesi bizim açımızdan da son derece değerli olur. Ama dediğim gibi bunlar oturulup ittifak içinde tartışılmış konular değil. Zaman zaman genel başkanların söylemleri oluyor. Her söylemi sizler nasıl dikkatle takip ediyorsanız gazeteci olarak biz de aynı şekilde dikkatle takip ediyoruz."

    AKŞENER: BAŞKASIYLA MÜZAKERE ETMİŞ DEĞİLİM
    Akşener adaylığa ilişkin yaptığı konuşmada "Biz bu konuda sayın Kılıçdaroğlu ile konuşmadık. Bu benim şahsi kararım. Bunu başkasıyla müzakere etmiş değilim. Bunu başından beri söylüyorum. Partili arkadaşlarım da biliyor." ifadelerini kullanmıştı.

        İMAMOĞLU VE YAVAŞ NE YAPACAK?
        Kılıçdaroğlu'nun aday olmak için yaptığı hamleler bilinirken ismi adaylık için geçen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da pusuda bekliyor.

        Kılıçdaroğlu "belediye başkanları bir dönem daha devam etmeli" ifadeleriyle Yavaş ve İmamoğlu'nun önünü kesmek isterken krizin aday belirleme sürecinde son viraja girildiğinde daha da tırmanması bekleniyor.
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