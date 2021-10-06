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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:



Geçtiğimiz yasama yılında çok çalıştınız. Bundan sonra hem Meclis'te hem de şehirlerinizde aynı gayretle yolunuza devam edeceğine inanıyorum. Bu Meclis, milli mücadeleyi zafere taşımıştır, cumhuriyeti kurmuştur, her darbe döneminin ardından milli iradeyi yeniden ayağa kaldırmıştır, yeni yönetim sistemimizi inşa etmiştir.

İnşallah bu Meclis, Türkiye'nin milli iradeleri temsilcileri eliyle yapılan ilk anayasasını hayata geçirme şerefine de nail olacaktır. İlk sivil anayasayı hazırlama teklifinde gerçekten samimiyiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kendi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Diğer partilerden de kendi hazırlıklarını kamuoyuna açıklamalarını bekliyorum. Uzlaşma sağlanamazsa siyasi partiler olarak yaklaşmakta olan 2023 seçimlerinde hep birlikte milletin karşısına çıkarız.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle elde edilen avantajların ne kadar kritik önemde olduğunu salgın döneminde gördük. Yeni anayasa süreci başarılı şekilde neticelendirilirse sorunlar zaten kendi mecralarında çözülür. Milletimize her hal ve şart altında 2023 sonrası için yeni bir yol taahhüt ediyoruz. Ülkemizi önce 2023'e, sonra da 2053'e taşıyacağız.