Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür: İşte Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki isim!

İşte Mahmut Övür'ün konuyla ilgili yazısından bir bölüm:
Günlerdir, hatta aylardır Millet İttifakı'nın adayı kim olacak tartışılıyor. Arada bir "Bizi zorluyorlar" denilse de HDP dahil hiçbir ittifak partisi bu tartışmadan rahatsız değil. Çünkü hiçbirinin toplumda karşılık bulan, güven yaratan siyasi bir programı yok.
Boş beleş bir tartışmayla sürekli gündemdeler. Bu konuda asıl siyaset mühendisi de hiç kuşkusuz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu...
Kılıçdaroğlu CHP'nin başına geçtiği günden beri deve dişi gibi rakiplerini elimine ettiği gibi partiyi de Kemalistlere rağmen istediği noktaya getirdi.
Şimdi aynı yöntemle, ittifak aktörlerini saf dışı bırakma hesabı yapıyor. Önce mutfak operasyonuyla kendi adaylığını lanse etmeye başladı ve olası iki rakibini Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı susturdu.