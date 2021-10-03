Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür: İşte Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki isim!

Buna rağmen ikisi de çalışmalarını sürdürüyor ama partiden destek bulmaları çok zor. Üçüncü rakibi İP Genel Başkanı Meral Akşener'e de havlu attırdı. Gerçi o da "Fatih" ilan ettiği İmamoğlu kartıyla "merkez sağ" hamlesi yaptı ama onun ki biraz ipe un sermek gibi.