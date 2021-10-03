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    • 03.10.2021 08:57
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    Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür: İşte Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki isim!

    Erken seçim naralarının ardından son günlerde de “Kürt sorunu”nu ortaya atan ve HDP’yi işaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2023 seçimlerinde aday olup olmayacağı büyük merak konusu oldu. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2023 seçimleri için kafasında bir isim olduğunu yazdı. Övür, “İttifak aktörlerini saf dışı bırakma hesabı yapıyor. Önce mutfak operasyonuyla kendi adaylığını lanse etmeye başladı ve olası iki rakibini Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı susturdu. Buna rağmen ikisi de çalışmalarını sürdürüyor ama partiden destek bulmaları çok zor. Üçüncü rakibi İP Genel Başkanı Meral Akşener'e de havlu attırdı” diye yazdı.

    İşte Mahmut Övür'ün konuyla ilgili yazısından bir bölüm:
    Günlerdir, hatta aylardır Millet İttifakı'nın adayı kim olacak tartışılıyor. Arada bir "Bizi zorluyorlar" denilse de HDP dahil hiçbir ittifak partisi bu tartışmadan rahatsız değil. Çünkü hiçbirinin toplumda karşılık bulan, güven yaratan siyasi bir programı yok.

    Boş beleş bir tartışmayla sürekli gündemdeler. Bu konuda asıl siyaset mühendisi de hiç kuşkusuz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu...

    Kılıçdaroğlu CHP'nin başına geçtiği günden beri deve dişi gibi rakiplerini elimine ettiği gibi partiyi de Kemalistlere rağmen istediği noktaya getirdi.
    Şimdi aynı yöntemle, ittifak aktörlerini saf dışı bırakma hesabı yapıyor. Önce mutfak operasyonuyla kendi adaylığını lanse etmeye başladı ve olası iki rakibini Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı susturdu.

        Buna rağmen ikisi de çalışmalarını sürdürüyor ama partiden destek bulmaları çok zor. Üçüncü rakibi İP Genel Başkanı Meral Akşener'e de havlu attırdı. Gerçi o da "Fatih" ilan ettiği İmamoğlu kartıyla "merkez sağ" hamlesi yaptı ama onun ki biraz ipe un sermek gibi.

        Bütün bunlara ve bitmeyen kavgaya rağmen aday olarak geriye bir tek isim kaldı: Kemal Kılıçdaroğlu... O da her gittiği yerde adaylığı çok istediğini belirten; "Sorunlarınızı ben çözeceğim, iktidarı gömeceğim..." gibi tekil çıkışlar yapıyor.

        Ama en net siyasi çıkışını, arka planda İmamoğlu'yla anlaşan HDP'yi kendisine mahkum eden açıklamasıyla yaptı

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            Öyle bir noktaya gelindi ki, artık CHP'deki her siyasi aktör ve dışarıdan izleyenler Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kesin gözüyle bakmaya başladı.

            Ancak Bizans'ta oyun bitmediği gibi Kılıçdaroğlu'nda da oyun bitmez. İstemediği şu üç ismin Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın aday olmalarını en azından şimdilik engelledi. Kendisini öne çıkartarak, herkesin buna inanmasını sağladı ve sıra son hamlesine geldi. Son hamleye geçmeden şu notu da düşelim.

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            Haberler Güncel Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür: İşte Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki isim!
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