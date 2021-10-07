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    • Güncel
    • 07.10.2021 12:10
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    • 07.10.2021 12:43
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    SON DAKİKA! Trabzon Havalimanı'nda hareketli anlar! Cezire Havayollarına ait uçakta bomba ihbarı

    Son dakika haberine göre bu sabah saatlerinde Kuveyt'ten havalanan Cezire Havayollarına ait uçak, Trabzon semalarındayken gelen bomba ihbarı nedeniyle Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı. Özel Harekat Polisi inceleme başlattı. Bir süre uçuşlara kapatılan Trabzon Havalimanı'nda trafik normale döndü.

    Uçakta bomba ihbarı! Trabzon Havalimanı’nda hareketli anlar

    Kuveyt'ten havalanan ve bomba ihbarı üzerine Trabzon Havalimanı'na bugün öğle saatlerinde acil iniş yapan Cezire Havayolları'na ait uçak nedeniyle hava trafiğine kapatılan pist yeniden uçuşlara açıldı.

    Bu sabah Kuveyt'ten havalanan Cezire Havayolları'na ait uçak, Trabzon semalarındayken gelen bomba ihbarı üzerine Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı.

    Özel Harekat Polisi inceleme başlatırken, havalimanı geçici olarak uçuşa kapatıldı. Tek tek üst araması yapılarak uçaktan tahliye edilen yolcular havalimanı içine alınırken, yolcuların bagajları da mobil x-ray'den geçirilerek kontrol edildi.

    Bomba imha ekiplerinin uçakta yaptıkları aramalarda şuana kadar bir patlayıcıya rastlanılmazken, uçuşa kapatılan pist ise hava trafiğine yeniden açıldı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! Trabzon Havalimanı'nda hareketli anlar! Cezire Havayollarına ait uçakta bomba ihbarı
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