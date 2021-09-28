Doğu Perinçek muhalefetin azınlık olduğunu belirtti: Meral Akşener ancak 23 Nisan'da başbakan olur

"Anayasada başbakanlık diye bir kavram da kurum da yok. Sayın Akşener'in 'Başbakan olmak istiyorum' sözü, çocuklara sorduğumuz zaman, 'Mühendis, avukat, doktor olmak istiyorum' gibi bir şey. Başbakanlık ne zaman olur? Ancak anayasa değişikliği ile. Ve anayasa değişikliği de belirli bir çoğunluk ile mümkün.

"MUHALEFETİN ANAYASA DEĞİŞTİRME GÜCÜ OLMADI, OLMAYACAK"