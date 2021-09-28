Doğu Perinçek muhalefetin azınlık olduğunu belirtti: Meral Akşener ancak 23 Nisan'da başbakan olur

Fondaş Halk TV'ye çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Burada net bir şekilde açıklayayım. Cumhurbaşkanlığına aday değilim. Başbakanlığa adayım" diyerek gerçekliği olmayan açıklamalarda bulunmuştu.
Bir televizyon programına katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandıklarında parlamenter sisteme dönülerek kendisinin başbakan adayı olacağına dair iddialarının mantık dışı olduğunu vurguladı.
Perinçek şöyle konuştu:
"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ÇOĞUNLUK İLE MÜMKÜN"
"Anayasada başbakanlık diye bir kavram da kurum da yok. Sayın Akşener'in 'Başbakan olmak istiyorum' sözü, çocuklara sorduğumuz zaman, 'Mühendis, avukat, doktor olmak istiyorum' gibi bir şey. Başbakanlık ne zaman olur? Ancak anayasa değişikliği ile. Ve anayasa değişikliği de belirli bir çoğunluk ile mümkün.
"MUHALEFETİN ANAYASA DEĞİŞTİRME GÜCÜ OLMADI, OLMAYACAK"