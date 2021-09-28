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    • 28.09.2021 09:49
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    Doğu Perinçek muhalefetin azınlık olduğunu belirtti: Meral Akşener ancak 23 Nisan'da başbakan olur

    Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Başbakan adayı olacağım" sözlerinin temelsiz bir tezvirat olduğunu vurgulayarak, anayasa değişikliğinin ancak çoğunluk ile gerçekleştirilebileceğini, muhalefet partilerinden CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet'in azınlıkta kaldığını belirtti. Haberin detayları...

    Akşener ancak 23 Nisan’da başbakan olur

    Fondaş Halk TV'ye çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Burada net bir şekilde açıklayayım. Cumhurbaşkanlığına aday değilim. Başbakanlığa adayım" diyerek gerçekliği olmayan açıklamalarda bulunmuştu.

    Bir televizyon programına katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandıklarında parlamenter sisteme dönülerek kendisinin başbakan adayı olacağına dair iddialarının mantık dışı olduğunu vurguladı.

    Perinçek şöyle konuştu:

    "ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ÇOĞUNLUK İLE MÜMKÜN"

    "Anayasada başbakanlık diye bir kavram da kurum da yok. Sayın Akşener'in 'Başbakan olmak istiyorum' sözü, çocuklara sorduğumuz zaman, 'Mühendis, avukat, doktor olmak istiyorum' gibi bir şey. Başbakanlık ne zaman olur? Ancak anayasa değişikliği ile. Ve anayasa değişikliği de belirli bir çoğunluk ile mümkün.

    "MUHALEFETİN ANAYASA DEĞİŞTİRME GÜCÜ OLMADI, OLMAYACAK"

        Bugün TBMM'deki bünyeye baktığımız zaman, Atlantik cephesinde bulunan partileri toplayın, anayasa değiştirme güçleri yok. Seçimden sonra da bu güçleri yok. Bu güce hiçbir zaman sahip olamayacaklar.

        "AKŞENER ANCAK 23 NİSAN'DA BAŞBAKAN OLUR"

        Muhalefetteki partilerin toplamının anayasa değiştirme kabiliyeti yok, seçimden sonra hiç yok. Çünkü olursa bu, Türkiye'nin felaketi olur.

        Sayın Akşener ne zaman başbakan olur, 23 Nisan'da başbakan olur. 23 Nisan'da çocuklarımızı koltuğa oturtuyoruz ya, o zaman olabilir."

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        Haberler Güncel Doğu Perinçek muhalefetin azınlık olduğunu belirtti: Meral Akşener ancak 23 Nisan'da başbakan olur
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