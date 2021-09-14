Millet İttifakı'nda yeni kriz! HDP'li Ferhat Encü'den rest: İstemediğimiz kişi Cumhurbaşkanı olamaz

2023 seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde seçime hazırlanırken Millet İttifakı kimi aday göstereceği konusunda içine düştüğü girdaptan henüz çıkmayı başaramadı.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında yaşanan gizli adaylık yarışına İYİ Parti de Meral Akşener ile dahil oluyor.