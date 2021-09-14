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    • 15.09.2021 01:43
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    Millet İttifakı'nda yeni kriz! HDP'li Ferhat Encü'den rest: İstemediğimiz kişi Cumhurbaşkanı olamaz

    Son dakika haberleri... CHP ve İYİ Parti arasında yaşanan adaylık kriziyle sallanan Millet İttifakı'nda yeni bir krizin fitili ateşlendi. Millet İttifakı'nın arka plandaki ortağı HDP'den dikkat çeken bir açıklama geldi. HDP'li Ferhat Encü, "HDP’nin istemediği kişi cumhurbaşkanı olamaz" ifadeleriyle ittifaka rest çekti.

    takvim.com.tr
    HDP’li Ferhat Encü’den rest

    2023 seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde seçime hazırlanırken Millet İttifakı kimi aday göstereceği konusunda içine düştüğü girdaptan henüz çıkmayı başaramadı.

    CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında yaşanan gizli adaylık yarışına İYİ Parti de Meral Akşener ile dahil oluyor.

    İki parti arasında her gün bu konu üzerinde tartışma yaşarken, Partilerin önde gelen isimlerinden birbirlerine karşı sert açıklamalar geliyor.

    Parti üyelerinin çekişmesine Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu da dahil olunca, akıllara 'Millet İttifakı bölünüyor mu?' sorusu geldi.

    HDP REST ÇEKTİ
    CHP ve İYİ Parti arasında yaşanan adaylık kriziyle sallanan Millet İttifakı'nda yeni bir krizin fitili ateşlendi.

    CHP ve İYİ Parti'nin arka planda kendileriyle çalışıp kameralar önünde poz vermekten kaçınmalarından rahatsız olan HDP ittifaka adeta rest çekti.

        "HDP'NİN İSTEMEDİĞİ KİŞİ CUMHURBAŞKANI OLAMAZ"
        HDP'li Ferhat Encü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "HDP'nin istemediği kişi Cumhurbaşkanı olamaz! Nokta!" ifadelerine yer verdi.

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