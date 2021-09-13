Zillet'te kriz! Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun görevine devam etmesini istediği Ekrem İmamoğlu'nu parlatma çabasına girişti





KILIÇDAROĞLU NEYİN PEŞİNDE?

Bir diğer bilinmez ise, Kılıçdaroğlu gerçekten aday olmak istiyor mu? Yoksa çıkarmak istediği adayın, yıpranmaması için kendi ismini tartıştırarak zaman kazanmaya mı oynuyor? Ya da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, adaylık şansının güçlenmesini, önünün açılmasını önlemek için mi kendi adaylığını canlı tutuyor?

AKŞENER "ADAY OLMAK İSTERİM" DEMİŞTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı televizyon programında adaylık hakkında kendisine yöneltilen soruya "Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusuna gelince çok samimi bir şey söyleyeyim. Elbette olmak isterim herkes gibi." yanıtını vermişti.