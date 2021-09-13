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    • 14.09.2021 01:28
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    Zillet'te kriz! Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun görevine devam etmesini istediği Ekrem İmamoğlu'nu parlatma çabasına girişti

    2023 seçimleri yaklaşırken Millet İttifakı'nda kimin aday olarak gösterileceği merak konusu oldu. Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı konusunda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında ciddi bir görüş ayrılığı yaşanıyor. Kılıçdaroğlu'nun Belediye Başkanı olarak görevine devam etmesini istediği Ekrem İmamoğlu'nu Meral Akşener "Fatih Sultan Mehmet" benzetmesi yaparak parlatma çabasına girişti. İşte ittifaktaki krizin detayları...

    Zillet’te kriz! Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu...

    2023 seçimleri yaklaşırken muhalefetin sunacağı aday ile ilgili farklı senaryolar ve isimler kulislerde yüksek sesle dillendirilmeye devam ediyor.


    Millet İttifakı'nın görünen ve görünmeyen aktörleri adaylık konusunda, henüz bir anlaşma sağlayamamış gibi görünüyor.



    KILIÇDAROĞLU NEYİN PEŞİNDE?
    Bir diğer bilinmez ise, Kılıçdaroğlu gerçekten aday olmak istiyor mu? Yoksa çıkarmak istediği adayın, yıpranmaması için kendi ismini tartıştırarak zaman kazanmaya mı oynuyor? Ya da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, adaylık şansının güçlenmesini, önünün açılmasını önlemek için mi kendi adaylığını canlı tutuyor?

    AKŞENER "ADAY OLMAK İSTERİM" DEMİŞTİ
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı televizyon programında adaylık hakkında kendisine yöneltilen soruya "Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusuna gelince çok samimi bir şey söyleyeyim. Elbette olmak isterim herkes gibi." yanıtını vermişti.

    AKŞENER İMAMOĞLU'NU PARLATMAYA DEVAM EDİYOR
    CHP ve İYİ parti yönetiminin, yani Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı konusunda da ayrışma yaşadığı belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu bir dönem daha belediye başkanlığına ikna edip adaylık yolunu kapatmaya çalışırken, Akşener'in ise İmamoğlu'nu parlatma girişimleri devam ediyor.

    "BİR DÖNEM DAHA DEVAM ETMELİLER"
    Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında "Belediye başkanları bir dönem daha başkanlık yapmalı" sözlerini kullanarak İmamoğlu'ndan şu anki görevine devam etmesini istemişti.



        AKŞENER FATİH'E BENZETMİŞTİ
        İBB, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Yenikapı'da düzenlediği çeşitli etkinlikler ve konserlerle kutladı. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener de kutlamalara katılarak konuşma yaptı.

        Akşener, yaptığı konuşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetti.



        Akşener, yaptığı konuşmada "1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi dedi ki; 'Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım. Bizans'a, Avrupa'ya rağmen, Haçlılara rağmen ya İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alır. İki kararlı lider ve İstanbul alındı." ifadelerini kullanmıştı.
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