Eski CHP milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti! Şahin Mengü kimdir?

Gazeteci Nevşin Mengü'nün babası CHP eski milletvekili Şahin Mengü yaşamını yitirdi. Bir dönem Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreterliği de yapan Mengü 73 yaşında hayatını kaybetti.

Zafer Partisi Genel Sekreteri Milletvekili İsmail Koncuk Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkan Yardımcımız Sn Burak Mengü'nün muhterem babası Şahin Mengü Hakka yürümüştür." ifadelerini kullandı.

ŞAHİN MENGÜ KİMDİR?

Şahin Mengü, 4 Nisan 1948'de Kastamonu İnebolu'da doğdu. Babasının adı Bekir, annesinin adı Habibe Süreyya'dır.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Mengü, serbest avukat olarak çalıştı.

Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 22 Temmuz 2007 Genel seçimlerinde CHP' den Manisa milletvekili seçildi.

Televizyoncu Nevşin Mengü ve Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Mengü'nün babası olan Şahin Mengü, iyi derecede İngilizce biliyordu.