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    • Magazin
    • 14.09.2021 12:08
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    • 14.09.2021 13:14
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    Dilara Fındıkoğlu'ndan skandal parti! İmamoğlu'nun modacısı Türk Musevileri Müzesi'nde satanist ayini mi yaptı?

    Tasarımcı Dilara Fındıkoğlu 31. yaşına, artık müze olarak hizmet veren Karaköy’deki Zülfaris Sinagogu’nda düzenlediği doğum günü partisiyle girdi. Fındıkoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun modacısı olarak biliniyor. Ayine benzetilen partide pornografik kıyafetler giyinilirken Yetenek Sizsiniz ünlüsü Aleyna Tilki, Survivor ünlüsü Cemal Can Canseven ve makyajcı Youtuber Duygu Özaslan tuhaf hareketler sergiledi. Satanist ayin ritüellerine benzetilen parti, büyük tepki gördü. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    Satanist Dilara Fındıkoğlu’ndan skandal parti!

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun modacısı Dilara Fındıkoğlu'nun 31. yaş günü partisinde enteresan hareketlerde bulundu.

    ACUN'UN EKİBİ DE KATILDI

    Müze olarak hizmet veren Galata'daki Zülfaris Sinagogu'nda yapılan eğlenceye katılanlar arasında Aleyna Tilki, Cemal Can Canseven ve Duygu Özaslan da vardı.

    FINDIKOĞLU DOĞUM GÜNÜNDE SATANİST AYİNİ Mİ YAPTI?

    Fındıkoğlu'nun kırmızı temalı doğum günü satanizm ayinine benzeyen bazı ritüeller nedeniyle ayine benzetildi ve sinagogda yapıldığı için tepki topladı.

    OYUNCAK BEBEK ÖNCE GEZDİRİLDİ SONRA YERE ATILDI

        Fındıkoğlu, davetlilere sahnede şarkı söyledi. Küçük çocuklarla verdiği pozlarla zaman zaman tartışılan bir isim olan Dilara Fındıkoğlu'nun partisinde, küçük bir oyuncak bebek elde gezdirildi daha sonra yere atıldı.

        SATANİST RİTÜELLER...

        Mumlar yakıldı, yerlere kan gibi boyalar akıtıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, bu yapılanların satanizme ait ritüeller olduğunu belirtti.

        ŞEYTANİ DEFİLESİ İNGİLTERE'DE TEPKİ GÖRDÜ

        Fındıkoğlu, 2017 yılında Londra'da bir kilisede satanist moda defilesi düzenlediği için İngiltere'de büyük tepki görmüştü.

        İMAMOĞLU'NA ŞEYTAN TASVİR EDEN TİŞÖRT HEDİYE ETMİŞTİ

            İmamoğlu geçtiğimiz Ocak'ta, satanistik elbiseleri üreten ve pazarlayan Dilara Fındıkoğlu ile görüşmüştü.

            Bu buluşmada Fındıkoğlu kendi tasarımı olan ve şeytanı imgeleyen tişörtü İmamoğlu'na hediye etmişti.

            ÇIPLAK KADIN RESİMLERİ PAYLAŞIP ŞEYTANA "TANRI" DİYOR

            Eşcinsel evliliği savunan ve Türkiye'de de yapılmasını isteyen modacı Fındıkoğlu, birbiriyle öpüşen ve çıplak kadın resimlerini () instagram sayfasından düzenli olarak paylaşıyor. Fındıkoğlu'nun şeytan tasvirine açıkça tanrı dediği paylaşımı hala sayfasında duruyor.

            ESKİ SİNAGOG MUSEVİ MÜZESİ OLDU

                16. yüzyılda yapılan Zülfaris Sinagogu, Kamhi Ailesinin maddi katkıları ve Naim Güleryüz'ün çalışmasıyla 25 Kasım 2001'de 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi olarak hizmete girdi.

                Yere atılan bez bebek

                Dilara Fındıkoğlu

                    Bez bebek ve turuncu tozlar ayağının altında

                    Dilara Fındıkoğlu'ndan tuhaf hareketler

                    Duygu Özaslan da makyajında satanist figürler kullandı.
                        Merkel resmi törene oturarak katıldı
                        Haberler Magazin Dilara Fındıkoğlu'ndan skandal parti! İmamoğlu'nun modacısı Türk Musevileri Müzesi'nde satanist ayini mi yaptı?
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