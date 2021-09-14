Dilara Fındıkoğlu'ndan skandal parti! İmamoğlu'nun modacısı Türk Musevileri Müzesi'nde satanist ayini mi yaptı?

Müze olarak hizmet veren Galata'daki Zülfaris Sinagogu'nda yapılan eğlenceye katılanlar arasında Aleyna Tilki, Cemal Can Canseven ve Duygu Özaslan da vardı.

FINDIKOĞLU DOĞUM GÜNÜNDE SATANİST AYİNİ Mİ YAPTI?