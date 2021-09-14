Dilara Fındıkoğlu'ndan skandal parti! İmamoğlu'nun modacısı Türk Musevileri Müzesi'nde satanist ayini mi yaptı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun modacısı Dilara Fındıkoğlu'nun 31. yaş günü partisinde enteresan hareketlerde bulundu.
ACUN'UN EKİBİ DE KATILDI
Müze olarak hizmet veren Galata'daki Zülfaris Sinagogu'nda yapılan eğlenceye katılanlar arasında Aleyna Tilki, Cemal Can Canseven ve Duygu Özaslan da vardı.
FINDIKOĞLU DOĞUM GÜNÜNDE SATANİST AYİNİ Mİ YAPTI?
Fındıkoğlu'nun kırmızı temalı doğum günü satanizm ayinine benzeyen bazı ritüeller nedeniyle ayine benzetildi ve sinagogda yapıldığı için tepki topladı.
OYUNCAK BEBEK ÖNCE GEZDİRİLDİ SONRA YERE ATILDI