SON DAKİKA: İstanbul'da İETT skandalında bugün! Duman ata ata ilerledi

Yolcuların otobüsleri itmesi, üst üste yaşanan kazalar, araçların yolda kalması, tek teker üstünde ilerlemesi... Bu satırları okuyunca aklınıza ilk gelen elbetteki İETT. İstanbul'un toplu taşımadaki dünya markası olan İETT CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminde her geçen gün geriye doğru gidiyor.
İstanbul'da her gün sayısı artan arızalı İETT araçları, vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor.
Zaman zaman yandığı, yolda kaldığı, motorundan alevler yükseldiği, tek tekeri havada ilerlediği görülen İETT araçları, bakımsızlık nedeniyle kullanılamaz hale geliyor.
BİR İETT DAHA ARIZALANDI
Son olarak Sarıyer'de Poligon Mahallesi Katar Caddesi'nde vatandaş kamerasına yansıyan bir görüntüde, yine bir İETT aracının daha arızalandığı görüldü.
BUHARLI TRENİ ANDIRDI
Seyir halindeyken arkasından dumanlar yükselerek ilerleyen bozuk araç, adeta buharlı treni andırdı.