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    • 20.09.2021 12:18
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    SON DAKİKA: İstanbul'da İETT skandalında bugün! Duman ata ata ilerledi

    Son dakika haberleri... İstanbul, CHP'li İBB yönetiminin elinin altında adeta geriye doğru gidiyor. İETT otobüsleri son aylarda sık sık arıza yapıp kazalara karışırken artık İstanbullular "bugün İETT otobüslerinde ne skandal yaşanacak?" diye bekler oldu. İşte CHP'li İBB'nin yönetimindeki İETT'nin bugünkü skandalı...

    CHP teknolojisi: Buharlı otobüs

    Yolcuların otobüsleri itmesi, üst üste yaşanan kazalar, araçların yolda kalması, tek teker üstünde ilerlemesi... Bu satırları okuyunca aklınıza ilk gelen elbetteki İETT. İstanbul'un toplu taşımadaki dünya markası olan İETT CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminde her geçen gün geriye doğru gidiyor.

    İstanbul'da her gün sayısı artan arızalı İETT araçları, vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor.

    Zaman zaman yandığı, yolda kaldığı, motorundan alevler yükseldiği, tek tekeri havada ilerlediği görülen İETT araçları, bakımsızlık nedeniyle kullanılamaz hale geliyor.

    BİR İETT DAHA ARIZALANDI
    Son olarak Sarıyer'de Poligon Mahallesi Katar Caddesi'nde vatandaş kamerasına yansıyan bir görüntüde, yine bir İETT aracının daha arızalandığı görüldü.

    BUHARLI TRENİ ANDIRDI
    Seyir halindeyken arkasından dumanlar yükselerek ilerleyen bozuk araç, adeta buharlı treni andırdı.

        TÜM YOLU DUMANLAR KAPLADI
        Trafiği de tehlikeye atan aracın boş olduğu görülürken, dumanların tüm yolu kapladığı kameraya yansıdı.

        İMAMOĞLU FIKRASI: TARİHE GEÇEN BAŞKAN OLACAĞIM
        CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda "İstanbul'un sorunlarını çözen bir belediye Başkanı olarak tarih yazacağız ve tarihe geçeceğiz." ifadeleriyle adeta fıkra gibi bir açıklamaya imza attı.
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