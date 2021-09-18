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    • 18.09.2021 10:45
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    CHP'li İBB'nin son rezaleti! İETT otobüsünün tekerleklerinin yerinden fırladığı anlar kamerada!

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki otobüs arızalarına her gün bir yenisi ekleniyor. İBB'ye bağlı İETT Genel Müdürlüğü’ne şehir içi yolcu otobüsünün seyir halinde iki tekerleği yerinden fırladı. O anları kaydeden vatandaşlar görüntüleri sosyal medyada paylaştı. İBB otobüslerinin bakım ve onarım ihalesini, İmamoğlu'nun yakın arkadaşı olan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın mali müşavirliğini yaptığı ve bu konuda hiçbir tecrübesi olmayan Ulaşım İç ve Dış Tic. A.Ş.’nin aldığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu şaibeli ihale, sıkça yaşanan arızaların sebepleri arasında gösteriliyor.

    İETT otobüsünün tekerlekleri yerinden fırladı

    İBB'nin toplu ulaşım skandallarında belki de şu ana kadar en ilginç vakalardan bir tanesi eklendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürlüğü'ne ait şehir içi yolcu otobüsünün seyir halindeyken iki tekerleği yerinden çıkarak yola fırladı.

    SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI
    Vatandaşlar tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşılan görüntülerde vatandaşların otobüsün iki tekerleği birden çıktı dediği duyulurken yerinden çıkan tekerlekler de görülüyor.



    Görüntülerin devamında otobüsün cadde ortasında durduğu görülürken vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden alınan tekerleklerin otobüsün yanına getirdiği anlar saniye saniye kaydedildi.



    ARIZALARIN SEBEBİ O İHALE Mİ?
    İBB otobüslerinin bakım ve onarım ihalesini, İmamoğlu'nun yakın arkadaşı olan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı ve bu konuda hiçbir tecrübesi olmayan Ulaşım İç ve Dış Tic. A.Ş.'nin aldığı ortaya çıkmıştı.

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