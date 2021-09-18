İBB'nin toplu ulaşım skandallarında belki de şu ana kadar en ilginç vakalardan bir tanesi eklendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürlüğü'ne ait şehir içi yolcu otobüsünün seyir halindeyken iki tekerleği yerinden çıkarak yola fırladı.



SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

Vatandaşlar tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşılan görüntülerde vatandaşların otobüsün iki tekerleği birden çıktı dediği duyulurken yerinden çıkan tekerlekler de görülüyor.







Görüntülerin devamında otobüsün cadde ortasında durduğu görülürken vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden alınan tekerleklerin otobüsün yanına getirdiği anlar saniye saniye kaydedildi.







ARIZALARIN SEBEBİ O İHALE Mİ?

İBB otobüslerinin bakım ve onarım ihalesini, İmamoğlu'nun yakın arkadaşı olan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı ve bu konuda hiçbir tecrübesi olmayan Ulaşım İç ve Dış Tic. A.Ş.'nin aldığı ortaya çıkmıştı.



