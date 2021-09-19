CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'engelleniyoruz' yalanını AK Partili Mehmet Tevfik Göksu çürüttü!

"CHP'NİN HAYIR DEDİĞİ DOSYA SAYISI BİN 871. ORAN KAÇ YÜZDE 29, AK PARTİ'NİN YÜZDE 2"

Göksu paylaştığı videoda ise AK Parti dönemindeki dosya sayıları ile CHP dönemi dosya sayılarını kıyaslayarak şunları söyledi:

"Diyor ki Büyükşehir Belediye Başkanı, "Engelleniyoruz, engelleniyoruz!" Şimdi bakın! 2016-2017-2018 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gelen dosya sayısı 6 bin 505. Daha önce söyledim. Oranlar değiştiği için yeniden getirdim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hayır dediği dosya sayısı bin 871. Oran kaç?