CHP'li Engin Altay'dan haddini aşan sözler: "Erdoğan Taliban'ın cisimleşmiş hali"

KRT TV ekranlarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, Afganistan'daki son gelişmelerle ilgili konuştu.

Konuşmasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Altay, skandal ifadeler kullandı.

CHP'Lİ ALTAY: ERDOĞAN TALİBAN'IN CİSİMLEŞMİŞ HALİDİR

Başkan Erdoğan'ı Taliban'a benzeten Altay, "Erdoğan bir gaflet uykusunda değilse ki bir gaflet uykusunda olmasını arzu ederim bu noktada. Erdoğan Taliban'ın cisimleşmiş halidir" diye konuştu.





GEÇEN HAFTA DA ENGİN ÖZKOÇ ERDOĞAN'A HAKARET ETMİŞTİ

Engin Altay gibi CHP Grup Başkanvekilliği görevinde olan Engin Özkoç da geçen hafta KRT TV ekranlarında Başkan Erdoğan'a hakaret etmişti.

Özkoç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' demişti.