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    • 25.08.2021 11:51
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    CHP'li Engin Altay'dan haddini aşan sözler: "Erdoğan Taliban'ın cisimleşmiş hali"

    CHP zihniyeti siyasetin seviyesini aşağıya çekmeye ve hadsiz söylemlerle gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Son olarak CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı canlı yayında Afganistan'da yaşanan gelişmeleri değerlendirirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Taliban'ın cisimleşmiş hali" ifadelerini kullandı.

    Erdoğan Taliban’ın cisimleşmiş hali

    KRT TV ekranlarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, Afganistan'daki son gelişmelerle ilgili konuştu.

    Konuşmasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Altay, skandal ifadeler kullandı.

    CHP'Lİ ALTAY: ERDOĞAN TALİBAN'IN CİSİMLEŞMİŞ HALİDİR
    Başkan Erdoğan'ı Taliban'a benzeten Altay, "Erdoğan bir gaflet uykusunda değilse ki bir gaflet uykusunda olmasını arzu ederim bu noktada. Erdoğan Taliban'ın cisimleşmiş halidir" diye konuştu.

    GEÇEN HAFTA DA ENGİN ÖZKOÇ ERDOĞAN'A HAKARET ETMİŞTİ
    Engin Altay gibi CHP Grup Başkanvekilliği görevinde olan Engin Özkoç da geçen hafta KRT TV ekranlarında Başkan Erdoğan'a hakaret etmişti.

    Özkoç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' demişti.

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    Erdoğan Taliban’ın cisimleşmiş hali
    Haberler Güncel CHP'li Engin Altay'dan haddini aşan sözler: "Erdoğan Taliban'ın cisimleşmiş hali"
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