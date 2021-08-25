Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.08.2021 10:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.08.2021 11:00
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Barış Pınarı bölgesinde 8 Fırat Kalkanı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, 8'i Barış Pınarı, 1'i Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı, 8'i Barış Pınarı, 1'i Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    "TERÖRİSTLERE GEÇİT YOK"
    Bakanlığın, sosyal medya hesabından, "Mehmetçikten Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere geçit yok" başlığıyla yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi: "Terörist saldırılarına karşı her türlü tedbiri alan Komandolarımız, 8'i Barış Pınarı bölgesinde, 1'i de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    1.6 milyon ödeme bu hafta
    Haberler Güncel SON DAKİKA: Barış Pınarı bölgesinde 8 Fırat Kalkanı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
        SON DAKİKA