ABD'den dolarla maaş aldığı ortaya çıkan fondaş medyaya sert tepki: 'Bağımsızım' rolü yapmaya çalışan zavallılar

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde bir dizi açılış programına katıldı. Programda, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Çanakkale İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk ile ilçe ve belde belediye başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar yer aldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Amerika fonlarıyla hayata geçirilen medya kuruluşları iddiasıyla ilgili eleştirilerde bulundu.

"MUHALEFET İLE İHANET ARASINDA İNCE BİR ÇİZGİ VAR"

Muhalefetin zaman zaman iftira attığını ve eleştirilerde bulunduğunu belirten Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bir ülkede iktidar kadar muhalefette olmalı. Her parti kıymetli. Ancak muhalefet ile ihanet arasında ince bir çizgi var. Dış politikada, milli meselelerde beraber olmak zorundayız. Tarzımız eleştirilir, yatırımlarımız eleştirilir. Ama belli konularda, Kıbrıs, Azerbaycan, mavi vatan, Libya, Suriye, doğalgaz gibi birçok konuda beraber hareket etmek zorundayız. Buradan çağrıda bulunmak istiyoruz. Muhalefet başımızın tacı. Olacak ki biz daha çok çalışacağız. Ama bu ülkenin birlik beraberliğine yan bakan kim varsa da o gözü oymak bizim görevimiz" dedi.

"AMA ÖĞRENMİŞ OLDUK"



Amerika fonlarıyla hayata geçirilen medya kuruluşları hakkında eleştirilerde bulunan Turan şunları söyledi:



"Geçen hafta gördünüz. Amerika fonlarıyla hayata geçen medya kuruluşları gördük. Sorsanız yandaş, havuz medyası derler. Kendilerini 'bağımsız' diye iddia ederler. Amerika parasıyla bağımsızlık türküsü mü söylenir. Amerikan desteğiyle bu millete tarafsız mı olunur. Biz diyorduk ki, 'bu adamlar PKK deyince neden ses çıkarmıyorlar. Neden PYD'yi eleştirmiyorlar. Neden Ayasofya deyince neden karşı çıkıyorlar' diyorduk. Ama öğrenmiş olduk. Bu adamlar, Amerika'nın parasıyla, Türkiye'de, 'Bağımsızım' rolü yapmaya çalışan zavallılar. Sorsanız tarafsızlar. Ne tarafsızı, siz tam bu milletin karşısındasınız. Tam bu milletin değerlerinin karşısındasınız. Şimdiye kadar onlardan bir tek PKK eleştirisi gördünüz mü. PYD eleştirisi gördünüz mü? O yüzden Amerikan fonlarıyla haykıran, çalışan, politika üreten o adamlara söylemek istiyorum; bu topraklarda Atatürk kalktı dedi ki, 'manda ve himayeye hayır diyoruz' dedi. 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' dedi. Bu meydandan haykırıyorum egemenliğe yan bakan kim varsa, fonlarla plan yapmaya çalışan kim varsa, bilsin ki ne sizin fonunuz, ne sizin tarsınız bu ülkeye ayar vermeye yetmez. Bu millet omuz omuza yürümeye, kardeşliğini ila nihaye devam ettirmeye, bayrağı dalgalandırmaya, yüzyıllarca, bin yıllarca inşallah devam edecek. Sağcı olmak, solcu olmak bu ülkeyi sevmemek anlamı vermez kimseye. Ama gördük ki, sağcı da, solcu da bu ülkede emperyalizme karşı olanlar ve olmayanlar haline gelmiş. Düne kadar kendilerini 'solcu' diye ifade edenler, Amerikan fonlarıyla basın çalışması yaparak aslında emperyalizme hizmet alt yapı hazırlamışlar. O yüzden sağcı da biziz, solcu da biziz. Ama bir şey var. Emparyalizme karşı tek adam bu camia, Türk milleti. Hep beraber yolumuza devam edeceğiz. Fondaş muhaliflik Türkiye dışına hizmettir. Fondaş muhaliflik Türkiye'ye hizmet etmemektir."



AK Parti'li Turan, konuşmanın ardından kurdele keserek beldede yapımı tamamlanan 112 Acil Binası, Kalkım Gölet Besleme Kanalı, Park Sosyal Tesisleri, Kapalı Futbol Sahası, Basketbol Sahası, belediye araç teslimi ve içme suyu isale hattının açılışını gerçekleştirdi.