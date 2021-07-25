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    • 25.07.2021 16:33
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    Fondaş medyaya destek çıkarak borazanlık yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti A Haber ekibine yapılan saldırıyı 3 gün sonra kınayabildi

    Türk basını Ruşen Çakır'ın yönettiği Medyascope başta olmak üzere sözde bağımsız, özgür geçinen ancak ABD tarafından fonlanan "fondaş medya" skandalıyla çalkalanıyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ise yurt dışından para aldıkları vakıfların sözcülüğünü yapan bu sözde basın kuruluşlarına destek olarak borazanlık yaparken A Haber ekibine Şile'de yapılan saldırıya sessiz kalmıştı. TGC, ancak 3 gün sonra A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ile kameraman Ayhan Arıtürk'e yapılan saldırıyı kınayabildi.

    TGC A Haber'e saldırıyı 3 gün sonra kınayabildi

    Türkiye Gazeteciler Cemiyeti; aHaber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ile kameraman Ayhan Arıtürk'ün, Şile sahilinde, haber takibi yaparken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne(İBB) bağlı cankurtaranlar tarafından darp edilmesinden 3 gün sonra açıklamada bulundu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak Şile'de A Haber ekibine yönelik saldırıyı kınadı.

    OLCAYTO: "ÜZÜCÜ OLAY İLE İLGİLİ BİLGİM YOK, ARAŞTIRMAM LAZIM"
    23 Temmuz 2021: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, "Üzücü olay ile ilgili bilgim yok, araştırmam lazım" dedi.

    "SALDIRIYLA İLGİLİ BİR AÇIKLAMAMIZ OLMAYACAK"
    24 Temmuz 2021: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti açıklamada bulunmadı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, "Saldırıyla ilgili bir açıklamamız olmayacak, arkadaşlar araştırdı. Orada karşılıklı bir şey olmuş. Ne karşı taraftan bir şikâyet var, isim falan da yok haberde. O yüzden açıklama yapmayacağız" dedi.

    TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ, TÜRKİYE GAZETECİLER SENDİKASI VE ÇAĞDAŞ GAZETECİLER DERNEĞİ'NDEN "UTANDIRAN SESSİZLİK"
    25 Temmuz 2021: Sabah Gazetesi'nin "Utandıran sessizlik" başlıklı manşet haberinde; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin, A Haber ekiplerinin darp edilmesini, ekipmanlarının kırılmasını görmezden gelmesini eleştirdi. Haberde; "24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla basın özgürlüğünün öneminden dem vuran açıklamalar yapan meslek örgütleri, susturulmak istenen A Haber'in basın emekçilerinin yaşadıklarına dair bir kınama mesajı bile yayımlamadı" denildi.

        TGC: "GAZETECİLERE YÖNELİK SALDIRI KABUL EDİLEMEZ KINIYORUZ"
        Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak Şile'de A Haber ekibine yönelik saldırıyı kınadı. Açıklamada şöyle denildi:
        "Son günlerde sahada çalışan gazetecilere yönelik saldırılar giderek artıyor. Bunlardan biri Şile'de yaşandı. Şile'de denizde kaybolan yurttaşlarla ilgili haber takibine giden A Haber ekibi saldırıya uğradı.

        A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ile kameraman Ayhan Arıtürk çekim yaparken cankurtaranlar tarafından engellendiklerini, saldırıya uğradıklarını, karakola giderek suç duyurusunda bulunduklarını ve aldıkları darbelerden ötürü rapor aldıklarını açıkladılar.

        Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak sahada çalışan gazetecilere yönelik bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtiyor ve kınıyoruz.
        Olayda darbe alan meslektaşlarımıza 'geçmiş olsun' diyoruz. Olayın sorumlularının araştırılıp cezalandırılmasını bekliyoruz."

        FONDAŞ MEDYAYA DESTEK VERMİŞLERDİ
        Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, dün yaptıkları açıklamayla fondaş medyaya destek vermiş. Yurt dışındaki vakıfların borazanlığını yapan basın kuruluşlarının özgür seslerinin kısıldığının imasını yapmıştı. TGC şu açıklamayı yapmıştı "TGC: İktidar gazeteciliğe müdahale etmekten vazgeçmelidir Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu yurt dışından fon alan bazı medya kuruluşlarına yönelik iktidarın düzenleme getireceğini duyurmasını eleştirdi."

            UMED'DEN TEPKİ
            Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkan Yardımcısı Kemal Gümüş de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin fondaş medyaya sahip çıkmasına tepki gösterdi ve bir açıklama yaptı.

            Gümüş, şunları ifade etti:

            1 - ABD tarafından fonlanan medya kuruluşlarına düzenleme yapılacağı haberleri Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde (TGC) paniğe yol açtı. Söz konusu adımı "gazeteciliğe müdahale" olarak nitelendiren TGC, ABD beslemesi 'Fondaş Medya'ya ise sahip çıktı.

            2- Bugün aldıkları talimatlar doğrultusunda ülkemizi hedef alan Fondaş Medya'ya sahip çıkan TGC, kumpas, şantaj, montaj ve tuzakları saymakla bitmeyen yöntemleri kara propaganda ve psikolojik harekat olan FETÖ'cüleri de üyelikten çıkarmamıştı.

                3- Emperyalizm tarafından beslenen sözde medya kuruluşlarının sözde haberleri incelendiğinde beşinci kol faaliyetleri açıkça görünürken, bu algı merkezlerine destek vermek vatana ihanettir. Unutulmamalıdır ki Fondaş Medya bizi değil emperyalizmi temsil etmektedir.

                4- 'Fondaş medya' sadece TGC tarafından değil, sol ve liberal çevrelerce de desteklenmektedir. ABD solculuğu yapanlar ile faşist liberalizmin kölesi olanların aldıkları fonlar ile birlik ve beraberliğimizi hedef alanlara omuz vermeleri şaşırtıcı değildir.

                5- Emperyalizmin ortak hedeflerine 100 yıldır birlikte hizmet ettikleri bilinmektedir.

                    6- Biz, UMED olarak ülkemizde yapılan hertürlü 5.kol faaliyetine karşı, devletin alacağı her önleme sonuna kadar destek vereceğiz. Emperyalizmin beslemesi 'Fondaş Medya'nın bu topraklara daha fazla fitne ekmesine de kalemimiz ve yüreğimizle izin vermeyeceğiz.
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                    Haberler Güncel Fondaş medyaya destek çıkarak borazanlık yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti A Haber ekibine yapılan saldırıyı 3 gün sonra kınayabildi