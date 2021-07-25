Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.07.2021 07:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.07.2021 08:05
    ABONE OL

    Fondaş medyayı köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür: Her şey o tarihte başladı!

    ABD merkezli vakıf Chrest Foundation’ın ülkemizde sözde bağımsız ve muhalif 140Journos, Medyascope, Serbestiyet ve P24 gibi medya kuruluşlarına yüz binlerce dolar hibe vererek siyasi tetikçilik yaptırdığı ortaya çıktı. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Önce gazeteciler mi yoksa siyasetçiler mi kirlendi?" sorusunun cevabı da çok daha derinlere, ABD'yle ikili askeri antlaşmalara ve darbelere kadar uzar. Ama medyanın böylesine açıkça fonlanması meselesi, çok eski değil, 2013 sonrası... O günün Türkiye'sinde şöyle bir tablo vardı: Gezi kalkışması patlamış, çözüm süreci tehlikeye girmiş ve kirli örgüt FETÖ devrede...” diye yazdı.

    ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı, Türkiye'de fonladığı medya kuruluşunun listesini yayımladı. Fonlanan kuruluşlar arasında arasında Medyascope, 140Journos, Bağımsız Gazetecilik Platformu P24 ve Serbesiyet de bulunuyor.

    Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Önce gazeteciler mi yoksa siyasetçiler mi kirlendi?" sorusunun cevabı da çok daha derinlere, ABD'yle ikili askeri antlaşmalara ve darbelere kadar uzar. Ama medyanın böylesine açıkça fonlanması meselesi, çok eski değil, 2013 sonrası... O günün Türkiye'sinde şöyle bir tablo vardı: Gezi kalkışması patlamış, çözüm süreci tehlikeye girmiş ve kirli örgüt FETÖ devrede..." diye yazdı.

    Mahmut Övür'ün konuyla ilgili yazısından bir bölüm:
    ABD'li vakıfların Türkiye'deki gazetecileri fonlaması sadece birkaç gazeteciyle ilgili değil, siyaseti de kapsayan derin bir ilişki bu.


        "Önce gazeteciler mi yoksa siyasetçiler mi kirlendi?" sorusunun cevabı da çok daha derinlere, ABD'yle ikili askeri antlaşmalara ve darbelere kadar uzar. Ama medyanın böylesine açıkça fonlanması meselesi, çok eski değil, 2013 sonrası... O günün Türkiye'sinde şöyle bir tablo vardı: Gezi kalkışması patlamış, çözüm süreci tehlikeye girmiş ve kirli örgüt FETÖ devrede...


        Bu zeminde başta CHP olmak üzere bütün sol partiler de alesta görev bekliyor. Ama en dikkat çekici çıkışı, HDP-PKK hattı adına konuşan Aysel Tuğluk yaptı:
        "Açıkça belirtmek gerekiyor ki, AKP kesin bir şekilde partner olmaktan çıkmıştır. Bu açıdan süreç konusunda devletin geleceğini düşünenler ve seküler güçler hızla sorumluluk almalıdır."


        Çözüm sürecini bitirenlerin ve solun cuntacılara davetiydi bu... İşte ne olduysa o tarihten sonra oldu. CHP-ABD trafiği de, ABD-PKKHDP yakınlaşması da, FETÖ'nün hükümete karşı açık tavır alması da o tarihte başladı.

        YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Altınok: Cankurtaranın gazeteciyi ısırması haber midir?
        Haberler Güncel Fondaş medyayı köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür: Her şey o tarihte başladı!