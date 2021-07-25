Fondaş medyayı köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür: Her şey o tarihte başladı!

ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı, Türkiye'de fonladığı medya kuruluşunun listesini yayımladı. Fonlanan kuruluşlar arasında arasında Medyascope, 140Journos, Bağımsız Gazetecilik Platformu P24 ve Serbesiyet de bulunuyor.
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Önce gazeteciler mi yoksa siyasetçiler mi kirlendi?" sorusunun cevabı da çok daha derinlere, ABD'yle ikili askeri antlaşmalara ve darbelere kadar uzar. Ama medyanın böylesine açıkça fonlanması meselesi, çok eski değil, 2013 sonrası... O günün Türkiye'sinde şöyle bir tablo vardı: Gezi kalkışması patlamış, çözüm süreci tehlikeye girmiş ve kirli örgüt FETÖ devrede..." diye yazdı.
Mahmut Övür'ün konuyla ilgili yazısından bir bölüm:
ABD'li vakıfların Türkiye'deki gazetecileri fonlaması sadece birkaç gazeteciyle ilgili değil, siyaseti de kapsayan derin bir ilişki bu.