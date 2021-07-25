Fondaş medyayı köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür: Her şey o tarihte başladı!

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Önce gazeteciler mi yoksa siyasetçiler mi kirlendi?" sorusunun cevabı da çok daha derinlere, ABD'yle ikili askeri antlaşmalara ve darbelere kadar uzar. Ama medyanın böylesine açıkça fonlanması meselesi, çok eski değil, 2013 sonrası... O günün Türkiye'sinde şöyle bir tablo vardı: Gezi kalkışması patlamış, çözüm süreci tehlikeye girmiş ve kirli örgüt FETÖ devrede..." diye yazdı.