Şehit Ömer Halisdemir'e 'darbeci' diyen İYİ Partili Uğur Songül Sarıtaşlı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

"BU MEMLEKETTE ÖMER HALİSDEMİR'E LAF EDEN OLSA OLSA ŞEREF YOKSUNU"

Gazeteciler ve siyasiler; İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı'ya tepki gösterdi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Ali Özkaya: "Bu beyan açıkça suç ve suçluyu övmektir. TCK'nun 215.maddesine göre FETÖ'nün darbe suçunu ve terör örgütü yöneticiliği/üyeliği, darbe için insan öldürmek suçlarını övmektir. Umarım Cumhuriyet'in savcıları bu kişiye pervasızlığının hesabını sorar…"

Gazeteci Nur Özkan Erbay: "Bakalım arkasından daha neler gelecek? Artık FETÖ gerçeğini ve tehlikesini anlamakta ve algılamakta direnenlere siyaset yolu kapatılmalı, gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı... Başka çare yok..."

Gazeteci Nedim Şener: "Bunu da mı yaptılar. FETÖ'cü darbeci Terzi'ye kahraman, Ömer Halisdemir'e darbeci demiş İP'li…"

Ahmet Palabıyık: "Bu memlekette Ömer Halisdemir'e laf eden olsa olsa şeref yoksunudur"

Astsubay Ömer Halisdemir, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştirmişti. Ömer Halisdemir, daha sonra darbeciler tarafından şehit edilmişti.