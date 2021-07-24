Tunç Soyer’in kardeşi Onur Soyer Fondaş Medyascope'un yönetiminde çıktı!

Ruşen Çakır ise, 5 yıldır hibe aldıklarını söyledi. Çakır; Şadan Kaba isimli bir vatandaşın, "Eğer haber doğruysa bir ABD vakfından 476 bin dolar hibe alan medya organı, sloganınızda belirttiğiniz gibi özgür ve bağımsız olabilir mi? şeklindeki sorusuna, "Künyemizde beş yıldır yazıyor zaten gizli ve yeni bir şey değil" ifadelerini kullandı.