Tunç Soyer’in kardeşi Onur Soyer Fondaş Medyascope'un yönetiminde çıktı!

ABD tarafından fonlanan Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu Medyascope adlı haber sitesinin ortağı tanıdık çıktı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kardeşi Onur Soyer'in de bir dönem ABD'li vakıfların fonladığı Medyascope'un yönetim kurulunda görev aldığı öğrenildi.
Sabah'ın haberine göre Onur Soyer'in 2019 yılında yönetim kurulu kararıyla yapılan değişiklikle görevinden ayrıldığı belirlendi.
MEDYASCOPE AĞUSTOS 2015'TE KURULDU
Medyascope adlı internet sitesi gazeteci Ruşen Çakır tarafından Ağustos 2015 tarihinde kuruldu.
Scope Medya Ticaret Ve Pazarlama Anonim Şirketi, 10 Şubat 2016 tarihinde tescil edildi.
Medyascope adlı internet sitesini kuran Scope Medya Ticaret Ve Pazarlama Anonim Şirketi'nde Ruşen Çakır, Maniyel Çıtak, Denet Cem Tezel, Nurdan Üçer Evlambios, Ufuk Kaya, Sedat Pişirici ve Semih Sakallı kurucu üye olarak yer aldı.