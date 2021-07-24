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    • 24.07.2021 11:45
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    Tunç Soyer’in kardeşi Onur Soyer Fondaş Medyascope'un yönetiminde çıktı!

    Fondaş medya skandalının yankıları sürerken olaya ilişkin her gün yeni çarpıcı bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kardeşi Onur Soyer’in geçtiğimiz yıllarda Ruşen Çakır’ın sahibi olduğu Medyascope isimli internet sitesinde yönetim kurulu üyeliği yaptığı görüldü.

    Fonlanan medyanın yönetimi de tanıdık çıktı

    ABD tarafından fonlanan Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu Medyascope adlı haber sitesinin ortağı tanıdık çıktı.

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kardeşi Onur Soyer'in de bir dönem ABD'li vakıfların fonladığı Medyascope'un yönetim kurulunda görev aldığı öğrenildi.

    Sabah'ın haberine göre Onur Soyer'in 2019 yılında yönetim kurulu kararıyla yapılan değişiklikle görevinden ayrıldığı belirlendi.

    MEDYASCOPE AĞUSTOS 2015'TE KURULDU
    Medyascope adlı internet sitesi gazeteci Ruşen Çakır tarafından Ağustos 2015 tarihinde kuruldu.

    Scope Medya Ticaret Ve Pazarlama Anonim Şirketi, 10 Şubat 2016 tarihinde tescil edildi.
    Medyascope adlı internet sitesini kuran Scope Medya Ticaret Ve Pazarlama Anonim Şirketi'nde Ruşen Çakır, Maniyel Çıtak, Denet Cem Tezel, Nurdan Üçer Evlambios, Ufuk Kaya, Sedat Pişirici ve Semih Sakallı kurucu üye olarak yer aldı.



        SOYER YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ YAPMIŞ
        Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kardeşi Onur Soyer'in geçtiğimiz yıllarda Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu Medyascope isimli internet sitesinde yönetim kurulu üyeliği yaptığı öğrenildi.

        Ticari ünvanı Scope Medya Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyesi olan Soyer'in yine Ticaret Sicil Gazetesi'ndeki bilgilere göre 2019 yılında yönetim kurulu görevinden ayrıldığı belirlendi.

        Ticaret Sicil Gazetesi'nde şu ifadeler yer aldı:
        "24.12.2019 tarihli 3 sayılı yönetim kurulu kararına göre daha önceden yönetim kurulu üyesi olan Onur Soyer'in önceki üyeliği sona ermiştir"

        MEDYASCOPE KURULMUŞ, FONLAMA HEMEN BAŞLAMIŞ
        Medyascope'un kurulmasının hemen ardından ABD'li vakıf Chrest Foundation'un hibe alması dikkat çekiyor.



            ABD'li vakıf Chrest Foundation'un Medyascope adlı internet sitesine verdiği fonlar şöyle:
            2016- 99 bin 960 dolar
            2017- 129 bin 960 dolar
            2018- 116 bin 760 dolar


            2019- 65 bin 376 dolar
            2020- 65 bin 2 dolar

            TOPLAM: 477 bin 58 dolar

            ÇAKIR, 5 YILDIR HİBE ALDIKLARINI AÇIKLADI
            Chrest Foundation Vakfı; Ruşen Çakır'ın kurduğu Medyascope adlı haber sitesi, 476 bin dolar hibe aldığını açıkladı.


                Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascope yayın hayatına 2015 yılında başladı. Medyascope; kurulduktan bir yıl sonra Chrest Foundation Vakfı'ndan hibe almaya başladı. Medyascope'un 2016'dan 2020 yılına kadar aldığı toplam destek 477 bin 58 dolar olduğu, söz konusu rakamın güncel kur ile 4 milyon lirayı aştığı anlaşıldı.

                Ruşen Çakır ise, 5 yıldır hibe aldıklarını söyledi. Çakır; Şadan Kaba isimli bir vatandaşın, "Eğer haber doğruysa bir ABD vakfından 476 bin dolar hibe alan medya organı, sloganınızda belirttiğiniz gibi özgür ve bağımsız olabilir mi? şeklindeki sorusuna, "Künyemizde beş yıldır yazıyor zaten gizli ve yeni bir şey değil" ifadelerini kullandı.



                ÇAKIR, CIA UZMANI BARKEY'LE SÜREKLİ RÖPORTAJ YAPIYOR
                Ruşen Çakır, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin uluslararası ayağı olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan CIA uzmanı Henri Barkey'le sürekli röporaj yapması dikkat çekiyor.


                    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında; Henri Barkey'in; 1 Ocak 2013-31 Aralık 2017 tarihleri arasında Osman Kavala'yla 265 adet görüşme yaptığı tespit edildi.


                    Ruşen Çakır'ın, AK Parti'den ayrılan ve parti kuran Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu sürekli canlı yayına aldığı öğrenildi.

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                    Fonlanan medyanın yönetimi de tanıdık çıktı
                    Haberler Güncel Tunç Soyer’in kardeşi Onur Soyer Fondaş Medyascope'un yönetiminde çıktı!