ABD'den maaş alan muhalif medyanın ihanetine CHP desteği!

Bu kuruluşlardan alınan "destek" miktarları şöyle:





Medyascope









P24









140 journos







Serbestiyet

Destek alan kuruluşlar arasında en dikkat çekeni ise halen yayın hayatını aktif bir şekilde sürdüren gazeteci Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascope oldu. Yayın hayatına 2015 yılında başlayan kurum, derneğin açıkladığı kayıtlara göre Chrest Foundation'dan bir yıl sonra destek almaya başlıyor.

Medyascope'un 2016'dan 2021 yılına kadar aldığı desteği milyonlarca lira olması dikkat çekiyor. Ruşen Çakır, kurumda çalıştırdığı stajyerlere para vermediği için eleştirilerin odağındaydı.

Dernek tarafından tanımlanan "Desteğin" amacı ise partizan olmayan ana akım medya çalışmaları olarak belirtildi.







CHP, CANAN KAFTANCIOĞLU, ABD, MUHALEFET, GAZETECİLİK, TROLLÜK VE PARA...

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ABD'nin trollüğünü yaparak halkı yanlış yönlendiren Ruşen Çakır'a destek verdi;





"Gazeteci Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascope TV başarılı işler yapan, bağımsız gazeteciliğin yaşaması için uğraşan, gazeteci yetiştiren bir medya kuruluşu. İftira sataşma ya da şeffaf süreçlerin kriminalize edilmeye çalışılması da doğru işler yapıldığının göstergesi aslında"

MİLLİYETÇİ ÇIKIŞLAR YAPAN KILIÇDAROĞLU SUSMAYI TERCİH ETTİ