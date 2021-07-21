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    • 22.07.2021 13:55
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    ABD'den maaş alan muhalif medyanın ihanetine CHP desteği!

    ABD merkezli vakıf Chrest Foundation’ın ülkemizde sözde bağımsız ve muhalif 140Journos, Medyascope, Serbestiyet ve P24 gibi medya kuruluşlarına yüz binlerce dolar hibe vererek siyasi tetikçilik yaptırdığı ortaya çıktı. Çamur medyasına ilk sahip çıkan CHP'li Kaftancıoğlu olurken birçok sözde muhalif de skandalı normalleştirmeye çalıştı. Öte yandan konuya sert tepki gösteren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yeni kisveler altında beşinci kol faaliyetlerine müsaade etmeyiz." dedi.

    takvim.com.tr
    ABD'den maaş alan medyaya bakın kim destek verdi

    Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Türkiye'nin olağandışı hamlelerine karşı tek çare olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek istiyor. Bu kapsamda yaptığı onlarca hamle binlerce yıllık Türk aklına takıldı.


    Son olarak Millet İttifakı'nı besleyen ve propagandasını yapan battık bittik medyasının ABD tarafından fonlandığı ortaya çıkmıştı. Medyascope, 140Journos, Serbesiyet ve Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'e Chrest Foundation Vakfı'ndan yüz binlerce dolar para gönderilmesi resmi netleştirdi.

    Bu kuruluşlardan alınan "destek" miktarları şöyle:



    Medyascope





    P24




    140 journos




    Serbestiyet

    Destek alan kuruluşlar arasında en dikkat çekeni ise halen yayın hayatını aktif bir şekilde sürdüren gazeteci Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascope oldu. Yayın hayatına 2015 yılında başlayan kurum, derneğin açıkladığı kayıtlara göre Chrest Foundation'dan bir yıl sonra destek almaya başlıyor.

    Medyascope'un 2016'dan 2021 yılına kadar aldığı desteği milyonlarca lira olması dikkat çekiyor. Ruşen Çakır, kurumda çalıştırdığı stajyerlere para vermediği için eleştirilerin odağındaydı.

    Dernek tarafından tanımlanan "Desteğin" amacı ise partizan olmayan ana akım medya çalışmaları olarak belirtildi.



    CHP, CANAN KAFTANCIOĞLU, ABD, MUHALEFET, GAZETECİLİK, TROLLÜK VE PARA...

    CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ABD'nin trollüğünü yaparak halkı yanlış yönlendiren Ruşen Çakır'a destek verdi;



    "Gazeteci Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascope TV başarılı işler yapan, bağımsız gazeteciliğin yaşaması için uğraşan, gazeteci yetiştiren bir medya kuruluşu. İftira sataşma ya da şeffaf süreçlerin kriminalize edilmeye çalışılması da doğru işler yapıldığının göstergesi aslında"

    MİLLİYETÇİ ÇIKIŞLAR YAPAN KILIÇDAROĞLU SUSMAYI TERCİH ETTİ

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün, "Dünyaya sesleniyorum: Beni Erdoğan'la karıştırmayın. Kuvayi Milliye geleneğinden geliyorum. Kimse kaçtığı yere askerimi bekçi; ülkemi de mültecilere açık hapishane yapamaz! Ben haram yemedim. Geliyoruz ve şimdiden söyleyeyim, çok çetin müzakereler sizi bekliyor. Yok öyle!" sözlerini sarf etmişti.

        Misak-ı Milli taraftarı olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, bugünlerde milliyetçi çıkışlarıyla Batıya meydan okuduğunu iddia ediyor. CHP Lideri ABD'nin lejyonerliğini (paralı asker) üstlenen bizdenmiş gibi görünen gazetecilere henüz bir tepki göstermedi.

        ŞİMDİ BUNLAR GAZETECİ ÖYLE Mİ?

        Birçok yandaş muhalif de ABD'den para alan sözde medyaya sahip çıktı. İşte o isimler;

        Gazeteci Şirin Payzın: Ruşen Çakır uluslararası standartlarda bir gazeteci,araştırmacı ve yazardır.Kurduğu @Medyascopetv de Son derece başarılı işler yapan,bağımsız gazeteciliğin yaşaması için uğraşan,genç gazeteciler yetiştiren bir medya kuruluşu.iftiralar, sataşmalar, hedef göstermeler çok çirkin.

        Yazar Ahmet Ümit: Ruşen Çakır çok iyi ve namuslu bir gazetecidir. Medyascope ise bağımsız gazeteciliğin önemli kurumlarından biridir. Bu dönemde zor bir işlevi yerine getirmektedir. Yalanla, iftirayla, karalamayla yıkılmayacak kadar da güçlüdür. Medyascope TV izleyelim, izletelim.

        Gazeteci Rıdvan Akar: Ruşen Çakır çok iyi bir gazetecidir. "Gayrılığımız" yoktur. Medyascope ile çok yeni ve bağımsız bir 'itiraza' imza atmıştır. Aksini söyleyenlerin arşiv/kanıt göstermesi gerekir. Çakır'ın vicdanını kiralamak için paranız yetmez.

            Gazeteci Gökhan Özbek: Fon alan da fon veren de açık açık sitelerinde deklare ediyor. İlkesel olarak fona karşıyım ama alan olursa neden aldı demem. Habere ve haberciliğe bakarım. Kesinlikle Medyascope takip edilmeye değer. İktidarın medya tekeli karşısında gidip Cengiz'den mi reklam alsınlar?




            İlhami Işık: Medyascope TV bu ülkede bir nefes oldu. Beğenmeyebilirsiniz. Karşı olabilirsiniz. Ama bir nefes olmak isteyen gazetecileri aşağılamaktan vazgeçin.

            Gazeteci Ünsal Ünlü: Kendi internet sitesinde, kullandığı her fonu kuruşu kuruşuna açıklayan ve bu kaynaktan tek kör kuruşu kendi için kullanmayıp tamamını Medyascope TV'nin bağımsız kalabilmesine harcayan bir gazeteciyi hedef göstermek ahlaksızlıktır, namusuzluktur!

            Yazar Ebru Nihan Celkan: Eee? Bu sanki gizli bilgiymiş gibi yayınlamak ne ya? Ülke devletinden, özel sektörüne yurtdışı kaynaklı fonlarla ayakta durmaya çalışıyor kalkmış açık olarak kaynaklarını yayınlayan kurumları hedef gösteriyorsunuz.

            HALK, MUHALİF MEDYANIN ABD'DEN MAAŞ ALMASINA ÖFKELİ

            ABD merkezli vakıf olan Chrest Foundation'ın muhalif yayın organları Medyascope başta olmak üzere 140Journos, Serbestiyet ve P24'e yıllık yüzbinlerce dolar para gönderdiği tartışılıyor.


            İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN TEPKİ
            İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'de faaliyet gösteren bazı medya kuruluşlarına yabancı ülkelerden fon sağlandığına dair haberlere ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

            Altun, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir vakfın Türkiye'de bazı medya kuruluşlarını fonladığına dair iddiaları yakından takip ettiklerini belirtti.

            ÖZGÜR BASIN DEMOKRASİNİN BEL KEMİĞİDİR
            Türkiye Anayasası'nın haber alma ve verme özgürlüğünü güvence altına aldığını hatırlatan Altun, özgür basının, demokrasinin belkemiği olduğunu vurguladı.

            "BEŞİNCİ KOL FAALİYETLERİNE MÜSAADE ETMEYİZ"
            Medyanın, iç ve dış vesayet odakları tarafından ilgi duyulan bir alan olduğunu da bildiklerini aktaran Altun, şunları kaydetti:

            "Bazı yabancı liderlerin Türk siyasetini dizayn etme niyet ve gayretlerini açıkça ifade ettiği bir ortamda, hiçbir yabancı devlet ve kuruluşun medya sektörüne çeşitli fonlar sağlamasını söz konusu çıkar ve hedeflerden bağımsız yorumlayamayız. Kimsenin şüphesi olmasın ki, ne basın özgürlüğü ne de bir başka bahaneyle demokrasimizi kimsenin masasına meze yaptırmayız. Yeni kisveler altında beşinci kol faaliyetlerine müsaade etmeyiz.

            "İHTİYACIMIZ OLAN DÜZENLEMELERİ EN KISA SÜREDE TAMAMLAYACAĞIZ"
            Yabancı devletlerin veya kuruluşların fonlarıyla ülkemizde faaliyet gösteren medya kuruluşlarına yönelik bir düzenleme ihtiyacı olduğu açıktır. Bunun örneğini Amerika Birleşik Devletleri'nde görmemiz mümkündür. Örneğin ABD'de yabancı devletler tarafından fonlanan medya kuruluşları, altı ayda bir ABD makamlarına çalışmaları hakkında detaylı bilgi vermek durumundadır. Türkiye'de de benzer statüde faaliyet gösteren, doğrudan yabancı devletler tarafından fonlanan çeşitli medya kuruluşları bulunmaktadır. Bunlarla ilgili kamu düzeninin korunması ve halkımızın doğru haber hakkının teminat altına alınması amacıyla, ihtiyacımız olan düzenlemeleri en kısa sürede tamamlayacağız."

            Vatandaşlar ABD'nin lejyonlerliğini üstlenen içimizdeki birtakım gazeteciye tepki gösterdi. Bunlardan en çok tepki görenlerin başında Medyascope'un kurucusu Ruşen Çakır geldi.

            İşte o tepkiler;

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