140Journos, Medyascope, Serbestiyet... ABD'de Chrest Foundation Vakfı Türkiye'de fonladığı medyanın listesini açıkladı

ABD'de Chrest Foundation Vakfı, internet sitesinde Türkiye'de fonladığı medyanın listesini açıkladı. Listede 140 Journos, Medyascope, Serbestiyet ve P24 gibi kuruluşlar yer aldı. Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu Medyascope'un bugüne kadar vakıftan 476 bin dolar aldığı anlaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, haber üzerine "Yeni kisveler altında beşinci kol faaliyetlerine müsaade etmeyiz" açıklaması yaptı. Uluslararası Medya Enformasyon Derneği'nden yapılan açıklamada, "Bunlar, kalemlerini kiraya veren kuruluşlardır" denildi.

KİM NE KADAR ALDI

MEDYASCOPE: 476 bin dolar

SERBESTIYET: 49 bin dolar

140JOURNOS: 60 bin dolar

P24: 124 bin dolar