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    140Journos, Medyascope, Serbestiyet... ABD'de Chrest Foundation Vakfı Türkiye'de fonladığı medyanın listesini açıkladı

    ABD'li vakfın, Türkiye'de birçok yayın kuruluşunu fonladığı ortaya çıktı. Para alan kuruluşlara tepki yağdı. Listede 140 Journos, Medyascope, Serbestiyet ve P24 gibi kuruluşlar yer aldı. Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu Medyascope'un bugüne kadar vakıftan 476 bin dolar aldığı anlaşıldı.

    Fondaş medya

    ABD'de Chrest Foundation Vakfı, internet sitesinde Türkiye'de fonladığı medyanın listesini açıkladı. Listede 140 Journos, Medyascope, Serbestiyet ve P24 gibi kuruluşlar yer aldı. Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu Medyascope'un bugüne kadar vakıftan 476 bin dolar aldığı anlaşıldı.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, haber üzerine "Yeni kisveler altında beşinci kol faaliyetlerine müsaade etmeyiz" açıklaması yaptı. Uluslararası Medya Enformasyon Derneği'nden yapılan açıklamada, "Bunlar, kalemlerini kiraya veren kuruluşlardır" denildi.

    KİM NE KADAR ALDI
    MEDYASCOPE: 476 bin dolar
    SERBESTIYET: 49 bin dolar
    140JOURNOS: 60 bin dolar
    P24: 124 bin dolar

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    Haberler Güncel 140Journos, Medyascope, Serbestiyet... ABD'de Chrest Foundation Vakfı Türkiye'de fonladığı medyanın listesini açıkladı