Fondaş Cumhuriyet Gazetesi CHP'li İBB'nin sıvacısı çıktı: Beceriksizliği savundular

OTOBÜSE BİNEN YOLCULARA "SAHTE YOLCU" VE "TROL" SUÇLAMASI

Cumhuriyet Gazetesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yalan haberlerini savunmak için ilginç haberler yapmıştı.

Cumhuriyet Gazetesi; otobüse binen yolculara "trol" ve "sahte yolcu" diyerek hakaret etmişti.

Cumhuriyet Gazetesi'nin, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından 30 Mart 2020 tarihinde saat: 02.15'de paylaşımda bulundu ve "Yolcular trol çıktı. Sahte yolcular otobüse bindi, trol hesaplar sosyal medyaya servis etti" iddiasında bulundu. Cumhuriyet Gazetesi'nin; otobüse binen vatandaşları "sahte yolcu" olarak nasıl tespit ettiği merak ediliyor.



