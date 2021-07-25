Aydın'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Otomobil sürücülerinden Cüneyt Bilek, araçta yolcu konumunda bulunan Mevliye Bilek (32), Berat Bilek (7) ve Buğra Bilek (4) ile diğer otomobilin sürücüsü Durmuş Öztürk, araçtaki İhsan Öztürk (66) ve Ela Öztürk (3) yaralandı.