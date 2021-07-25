Aydın'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 22.00 sıralarında kırsal Bahçearası ile Savrandere Mahallesi mevkisi Aydın- Muğla karayolunda meydana geldi.
KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR
Durmuş Öztürk (36) yönetimindeki 09 LU 969 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek Cüneyt Bilek'in (33) kullandığı 34 CSS 574 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Berkay Bilek'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.