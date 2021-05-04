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    • 04.05.2021 21:31
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    'ndan koltuk hesapları! 'nun Cumhurbaşkanı adaylığı sinyaline İYİ Parti'den vize çıkmadı

    CHP ve İYİ Parti'nin vitrinde HDP'nin de arka planda olduğu 'nda koltuk hesapları sürüyor. CHP Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanı adaylığı sinyaline İYİ Parti'den şimdilik vize çıkmadı. Adaylık sorusuna, "İttifak, 'olacaksın' derse, oluruz o zaman." cevabını veren Kılıçdaroğlu'na yanıt İYİ Parti Grup Başkanı 'dan geldi. Türkkan, "Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimi için henüz bir seçim takvimi başlamadı. Cumhurbaşkanı adayı daha sonraki meselemizdir." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Millet İttifakı'ndan koltuk hesapları! Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı sinyaline İYİ Parti'den vize çıkmadı

    CHP ve İYİ Parti'nin vitrinde HDP'nin de arka planda olduğu Millet İttifakı'nda koltuk hesapları kızıştı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı sinyaline İYİ Parti vize vermedi.

    "OLACAKSINIZ DERSE OLURUZ"
    Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir programda "Cumhurbaşkanı adayı mısınız?" sorusuna "Bizim bir Millet İttifakı'mız var, ittifakla istişare yapmadan doğru olmaz. İttifak, 'olacaksın' derse, oluruz o zaman. Bu tamamen ittifakın kendi içinde oturacağı, konuşacağı bir olay. Bugünden cumhurbaşkanlığı tartışması yapmayı da çok doğru bulmam. Belli bir zaman dilimi içinde taşlar yerine oturur. Ondan sonra oturur bunu konuşuruz. Taşlar yerine oturur konuşuruz. İttifakı oluşturan liderlerin soruları vardır, akıllarında adaylar vardır. Anayasa taslak metnine ilişkin görüşme devam ediyor. Bugünde görüşülecek. Ortaya uzlaşılan bir metin çıkar. Liderler de bu metne bağlı kalarak çıkar vatandaşla paylaşırlar bunu. Bizi eleştirebilmek için bize oy verin diyoruz biz." ifadeleriyle yanıt verdi.

    İYİ PARTİ'DEN VİZE ÇIKMADI
    Kılıçdaroğlu'nun adaylık sinyaline İYİ Parti'den yeşil ışık çıkmadı.

    "SONRAKİ MESELEMİZ"
    İYİ Parti Grup Başkanı Lütfü Türkkan yaptığı açıklamada, "Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimi için henüz bir seçim takvimi başlamadı. Cumhurbaşkanı adayı daha sonraki meselemizdir." ifadelerini kullandı.

        KILIÇDAROĞLU: BENİM İRADEMDEKİ BİR OLAY DEĞİLDİR
        Kılıçdaroğlu daha önce de adaylık konusu ile gündeme gelmişti.

        TBMM'deki konuşması sırasında AK Partili vekillerin kendisine "aday ol" şeklinde seslenmesi üzerine, "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?" ifadesini kullanmıştı.

        Kılıçdaroğlu'na daha sonra sorulan "Aday mısınız?" sorusuna, "Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili kararı Millet İttifakı verecek. Benim irademdeki bir olay değildir'' şeklinde cevap vermişti.

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        Haberler Güncel Millet İttifakı'ndan koltuk hesapları! Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı sinyaline İYİ Parti'den vize çıkmadı