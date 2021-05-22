DAHA ÖNCE DE SİNYAL VERMİŞTİ

Kılıçdaroğlu daha önce de adaylık sinyali vermiş ancak İYİ Parti'den vize çıkmamıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir programda "Cumhurbaşkanı adayı mısınız?" sorusuna "Bizim bir Millet İttifakı'mız var, ittifakla istişare yapmadan doğru olmaz. İttifak, 'olacaksın' derse, oluruz o zaman. Bu tamamen ittifakın kendi içinde oturacağı, konuşacağı bir olay. Bugünden cumhurbaşkanlığı tartışması yapmayı da çok doğru bulmam. Belli bir zaman dilimi içinde taşlar yerine oturur. Ondan sonra oturur bunu konuşuruz. Taşlar yerine oturur konuşuruz. İttifakı oluşturan liderlerin soruları vardır, akıllarında adaylar vardır. Anayasa taslak metnine ilişkin görüşme devam ediyor. Bugünde görüşülecek. Ortaya uzlaşılan bir metin çıkar. Liderler de bu metne bağlı kalarak çıkar vatandaşla paylaşırlar bunu. Bizi eleştirebilmek için bize oy verin diyoruz biz." ifadeleriyle yanıt verdi.