Girdiği her seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı Twitch canlı yayınında Cumhurbaşkanlığı adaylığı için önce sinyal verdi sonra çark etti.
"BEN SEÇİLDİĞİMDE..."
Açıkça Cumhurbaşkanlığı adaylığı olarak anlaşılan "Seçildiğimde beni özgürce eleştirebilecekler" vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu dakikalar sonra ise CHP'nin millet ittifakının bir parçası olduğunu hatırlatarak, partisinin adayı olmadığını ifade etti.
"ADAYIMIZ YOK"
Yayında, "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusuna ise Kılıçdaroğlu, "CHP'nin şuan bir adayı yok. Cumhurbaşkanı adayını soruyorsunuz değil mi? Şuan CHP'nin adayı şudur ya da şu değildir diye bir şey söylemiyorum." ifadeleriyle yanıt verdi.
Dakikalar için iki farklı açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu yine çelişkiye düştü.