Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Kurban Bayramı'nda kısıtlama var mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan açıkladı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, Kurban Bayramı'nda kısıtlamaların gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
SON DAKİKA: KURBAN BAYRAMI'NDA KISITLAMA ÖNGÖRÜLMÜYOR
Prof. Dr. İlhan, şu an için Kurban Bayramı'na ilişkin kısıtlamanın öngörülmediğini söyledi. İlhan, "Ortamların temiz hava ile havalandırılması, çok kalabalık ve kapalı yerlerde maske takılması ile birlikte aşının da hızlı gitmesi ile bir kısıtlama olmayacağını düşünüyorum. Aşının yaygınlaşması ile birlikte bayram sonrasında vaka sayıları daha aşağı da gidebilir.
KURALLARA UYULURSA BAYRAM SONRASI VAKA SAYILARI DAHA DA AŞAĞI GİDEBİLİR
Belki de 'Vakalar aşağı gitmiyor' diye düşünülebilir; ama son dönemde 5-6 bin bandında gitmesinde aşılamanın çok etkili olduğunu düşünüyorum.