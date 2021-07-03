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    • 03.07.2021 13:33
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    Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Kurban Bayramı'nda kısıtlama var mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan açıkladı

    Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Kurban Bayramı'nda kısıtlama var mı? Koronavirüs pandemisi kısıtlaması tedbirleri gevşetilirken yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde arama motorlarında en çok aranan sorular: Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Kurban Bayramı'nda kısıtlama var mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Kurban Bayramı'nda herhangi bir kısıtlama öngörülmediğini ancak kapalı alanların sık sık havalandırılması ve maske takılması gerekliliğinin altını çizdi.

    Kurban Bayramı'nda kısıtlama var mı?

    Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, Kurban Bayramı'nda kısıtlamaların gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    SON DAKİKA: KURBAN BAYRAMI'NDA KISITLAMA ÖNGÖRÜLMÜYOR
    Prof. Dr. İlhan, şu an için Kurban Bayramı'na ilişkin kısıtlamanın öngörülmediğini söyledi. İlhan, "Ortamların temiz hava ile havalandırılması, çok kalabalık ve kapalı yerlerde maske takılması ile birlikte aşının da hızlı gitmesi ile bir kısıtlama olmayacağını düşünüyorum. Aşının yaygınlaşması ile birlikte bayram sonrasında vaka sayıları daha aşağı da gidebilir.

    KURALLARA UYULURSA BAYRAM SONRASI VAKA SAYILARI DAHA DA AŞAĞI GİDEBİLİR
    Belki de 'Vakalar aşağı gitmiyor' diye düşünülebilir; ama son dönemde 5-6 bin bandında gitmesinde aşılamanın çok etkili olduğunu düşünüyorum.

        3'üncü dozun uygulanacak olması, hasta olanların 3 ay sonra aşılanması gibi yaklaşımlar, özellikle yeni açılan grupların aşıya ilgisinin çok olmasıyla beraber vaka sayısının daha aşağıya gidebileceğine inanıyorum. Bayram sonrasında vaka sayıları kurallara uyulduğu ve aşı olunduğu takdirde daha aşağı gidebilir. Bayram ile ilgili şu anda bir kısıtlama öngörülmüyor. Hepimizin tabii kurallara uyması gerekiyor" diye konuştu.

        'KURBAN ALIM VE KESİMİNDE KALABALIK OLUŞTURULMAMALI'
        Prof. Dr. İlhan, Kurban Bayramı'na ilişkin uyarılarda da bulunarak, "Kurban Bayramı'nda geçen yıl pek çok vatandaşımız memleketine gitti, tatil beldesinde geçirdi. Bayramda ziyarete gittiğimizde açık alanda oturmaya, kalabalık alanda bulunuyorsak ortamın temiz hava ile havalandırılmasına dikkat edilmesi gerekiyor.

        "ESKİ GÜNLERE DÖNMEK İSTİYORSAK HIZLICA AŞI OLALIM"
        Kurban alma veya kurban kesim yerlerinde kalabalık oluşturmamaya ve bu kalabalık yerlerde maske takmaya özen gösterirsek bu bayramı daha az vaka ile atlatabileceğimize inanıyorum.

            Üniversite öğrencilerimiz üniversitelerini çok özlediler, çocuklarımız okullarını çok özlediler. Tatilimizi yapalım, Kurban Bayramı'nı sağlıklı şekilde geçirelim.

            Güz döneminde yine her şeyin eskisine yakın olduğu Türkiye'de yaşamak istiyorsak; çocuklarımızın okula gitmesini, esnafımızın dükkanını açmasını, üniversite öğrencilerimizin üniversitelerine gelmesini istiyorsak bu süreçte hızlı şekilde aşılamaya ilgi gösterelim" dedi.

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            Haberler Güncel Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Kurban Bayramı'nda kısıtlama var mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan açıkladı