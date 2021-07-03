Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Kurban Bayramı'nda kısıtlama var mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan açıkladı

SON DAKİKA: KURBAN BAYRAMI'NDA KISITLAMA ÖNGÖRÜLMÜYOR

Prof. Dr. İlhan, şu an için Kurban Bayramı'na ilişkin kısıtlamanın öngörülmediğini söyledi. İlhan, "Ortamların temiz hava ile havalandırılması, çok kalabalık ve kapalı yerlerde maske takılması ile birlikte aşının da hızlı gitmesi ile bir kısıtlama olmayacağını düşünüyorum. Aşının yaygınlaşması ile birlikte bayram sonrasında vaka sayıları daha aşağı da gidebilir.