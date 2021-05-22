Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'erken seçim iddialarına' ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
SEÇİMLERİN TARİHİ BELLİ, KİMİN DOLDURUŞUNA GELDİNİZ?
Altun, "Yalan, iftira ve yapay krizlerle gündemi kuşatma altına almaya çalışanlar şimdi de 6 ay sonrası için boş vaatler vermeye başladı. Seçimlerin tarihi bellidir. 6 ay sonra ne olacak ki böylesine cüretkâr sözler söyleyebiliyorsunuz? Hayırdır! Yine kimlerin dolduruşuna geldiniz?" ifadelerini kullandı.
İşte Fahrettin Altun'un o paylaşımı;
Yalan, iftira ve yapay krizlerle gündemi kuşatma altına almaya çalışanlar şimdi de 6 ay sonrası için boş vaatler vermeye başladı.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 22, 2021
Seçimlerin tarihi bellidir.
6 ay sonra ne olacak ki böylesine cüretkâr sözler söyleyebiliyorsunuz?
Hayırdır!
Yine kimlerin dolduruşuna geldiniz?