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    • 22.05.2021 23:48
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    İletişim Başkanı 'dan 'nun erken seçim iddialarına sert tepki: Yine kimlerin dolduruşuna geldiniz?

    İletişim Başkanı , erkem seçim iddiaları ile suni gündem oluşturmaya çalışan 'na sosyal medya hesabı Twitter üzerinden sert tepki gösterdi. Altun, "Yalan, iftira ve yapay krizlerle gündemi kuşatma altına almaya çalışanlar şimdi de 6 ay sonrası için boş vaatler vermeye başladı. Seçimlerin tarihi bellidir. 6 ay sonra ne olacak ki böylesine cüretkâr sözler söyleyebiliyorsunuz? Hayırdır! Yine kimlerin dolduruşuna geldiniz?" dedi.

    Altun'dan erken seçim iddilarına sert tepki!

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'erken seçim iddialarına' ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.



    SEÇİMLERİN TARİHİ BELLİ, KİMİN DOLDURUŞUNA GELDİNİZ?
    Altun, "Yalan, iftira ve yapay krizlerle gündemi kuşatma altına almaya çalışanlar şimdi de 6 ay sonrası için boş vaatler vermeye başladı. Seçimlerin tarihi bellidir. 6 ay sonra ne olacak ki böylesine cüretkâr sözler söyleyebiliyorsunuz? Hayırdır! Yine kimlerin dolduruşuna geldiniz?" ifadelerini kullandı.



    İşte Fahrettin Altun'un o paylaşımı;



        KILIÇDAROĞLU'NUN ERKEN SEÇİM İDDİASI
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kasım'da erken seçim gözüktüğü mesajını vererek, "Erken seçimin Kasım gibi olacağı yönünde ciddi emareler var, öyle gözüküyor" ifadesini kullanmıştı.
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