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    • 25.05.2021 08:22
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    İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olma sebebi

    Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yalçın bugünkü köşe yazısında şimdiye kadar Cumhurbaşkanlığı adaylığı bulunmayan Kılıçdaroğlu’nun şimdi “Aday olabilirim” demesinin perde arkasını açıkladı.

    İşte Hasan Basri Yalçın'ın konuyla ilgili yazısından bir bölüm:
    Kılıçdaroğlu'nun son dönem açıklamaları nedeniyle ilk defa gerçekten aday olabileceği konuşuluyor. Keşke olsa. Normal şartlarda olması gereken budur. Bir siyasetçinin, hele de büyük bir siyasi partinin başındaysa cumhurbaşkanlığına aday olması kadar doğal hiçbir şey yoktur.

    Siyaset özellikle de demokratik siyaset, yarışmacılık mantığı üzerine kuruludur. Siyasetçiler iktidar için yarışır. Kazanan yönetme sorumluluğunu üstlenir, kaybeden evine dönüp anılarını yazar. Ama tabii bunlar normal şartlarda olması gerekenler. CHP'de siyaset pek bu şekilde işlemiyor. Defalarca test edilmiş ve başarısız olmuş olanlar bile koltuğa yapışmanın bir yolunu buluyor. Kaset komplosu gibi durumlar olmadan kimse koltuğu bırakmıyor.

    Bu zamana kadar Kılıçdaroğlu aday olmadı; çünkü kazanamayacağını biliyordu. Ama son dönemde artan baskılar nedeniyle ve belki biraz da parti ve ittifak içi siyaseti yönetmek adına adaylık imaları yapıyor.

        Gerçekten aday olabilir mi bilinmez. Ama kafasının karışık olduğunu anlamak zor değil. Zira adaylık meselesini CHP Genel Başkanlığı konusuna bağlayanlar var. Aday olup kaybetmesi durumunda genel başkanlığı da kaybedebileceği konuşuluyor. Ama bunlar dediğimiz gibi normalde olması gerekenler. CHP söz konusu olduğunda bence süreç hiç de öyle işlemez.

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