İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olma sebebi

Gerçekten aday olabilir mi bilinmez. Ama kafasının karışık olduğunu anlamak zor değil. Zira adaylık meselesini CHP Genel Başkanlığı konusuna bağlayanlar var. Aday olup kaybetmesi durumunda genel başkanlığı da kaybedebileceği konuşuluyor. Ama bunlar dediğimiz gibi normalde olması gerekenler. CHP söz konusu olduğunda bence süreç hiç de öyle işlemez.

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