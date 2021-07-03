Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum müsilajla mücadelede son durumu açıkladı

Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğinde 25'inci günü geride bıraktıklarını belirtti.

1⃣ Marmara Denizi'mizdeki müsilaj temizleme seferberliğimizde yirmi beşinci günü de geride bıraktık.



2 Temmuz günü topladığımız 475 m³ müsilajla birlikte toplam 1⃣0⃣.4⃣3⃣4⃣ m³ müsilajı düzenli depolama alanlarına gönderdik. 💙 🌊#MarmaraHepimizin — Murat KURUM (@murat_kurum) July 3, 2021

Kurum, "2 Temmuz günü topladığımız 475 metreküp müsilaj ile birlikte toplam 10 bin 434 metreküp müsilajı düzenli depolama alanlarına gönderdik. 2 Temmuz itibarıyla illerimizde; İstanbul 5 bin 877 metreküp, Kocaeli 476 metreküp, Bursa 166 metreküp, Tekirdağ 154 metreküp, Balıkesir 811 metreküp, Çanakkale 915 metreküp, Yalova 2 bin 35 metreküp müsilajı, 582 bölgede temizledik. Denetimlerimizin 25'inci gününde toplam; 8 bin 427 denetimi tamamladık. Mevzuata uymayan işletmelerden 37'sini faaliyetten men ettik, 134'üne 17 milyon 99 bin TL idari para cezası uyguladık. 2 bin 231 atık su numunesi inceledik. Marmara'mız mavisine kavuşuyor" dedi.