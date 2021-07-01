AK Parti'li Mehmet Özhaseki: Belediyecilikte rakibimiz yok

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kırıkkale'ye geldi. İlk olarak partisinin il başkanlığını ziyaret eden Özhaseki, burada basın mensuplarına açıklamada bulundu.
"VATANDAŞIN İHTARINI ÇOK İYİ GÖRDÜK"
Özhaseki, son dönemde Başkan Erdoğan'ın ismini koyduğu ve özellikle takip ettiği gönül belediyeciliğini inşa etmeye çalıştıklarını belirterek, "Belediyecilikte rakibimiz yok. Kim ne derse desin. Çok şükür, biz kendi kendimizle yarışıyoruz. Girdiğimiz bütün yerel seçimlerde yüzde 40'ın biraz altında, biraz üstünde oy alarak birinci partiyiz. Son yerel seçimlerde de Ankara ve İstanbul biraz moralimizi bozsa da doğrudur, vatandaşın orada bir ihtarı vardır, onu da çok iyi gördük, anladık, ders de çıkardık ama yine birinci partiyiz. Yüzde 45 civarında oy aldık" dedi.
Özhaseki, AK Parti'nin hizmet siyaseti güttüğünü ve hizmet belediyeciliği yaptıklarını aktardı.
MUHALAFETE TEPKİ: YALANLAR ÜZERİNE KURULU BİR SİYASET GÜDÜYORLAR
Onun dışında bir amaçlarının olmadığını, AK Parti'nin dışındaki özellikle de ana muhalefet partisinin odaklandığı iki nokta olduğunu dile getiren Özhaseki, şöyle devam etti: