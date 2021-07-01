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    AK Parti'li Mehmet Özhaseki: Belediyecilikte rakibimiz yok

    AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Belediyecilikte rakibimiz yok. Kim ne derse desin. Çok şükür, biz kendi kendimizle yarışıyoruz. Girdiğimiz bütün yerel seçimlerde yüzde 40'ın biraz altında, biraz üstünde oy alarak birinci partiyiz. Yüzde 45 civarında oy aldık." ifadelerini kullandı. Haberin detayları...

    AJANSLAR
    Özhaseki: Belediyecilikte rakibimiz yok

    AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kırıkkale'ye geldi. İlk olarak partisinin il başkanlığını ziyaret eden Özhaseki, burada basın mensuplarına açıklamada bulundu.

    "VATANDAŞIN İHTARINI ÇOK İYİ GÖRDÜK"

    Özhaseki, son dönemde Başkan Erdoğan'ın ismini koyduğu ve özellikle takip ettiği gönül belediyeciliğini inşa etmeye çalıştıklarını belirterek, "Belediyecilikte rakibimiz yok. Kim ne derse desin. Çok şükür, biz kendi kendimizle yarışıyoruz. Girdiğimiz bütün yerel seçimlerde yüzde 40'ın biraz altında, biraz üstünde oy alarak birinci partiyiz. Son yerel seçimlerde de Ankara ve İstanbul biraz moralimizi bozsa da doğrudur, vatandaşın orada bir ihtarı vardır, onu da çok iyi gördük, anladık, ders de çıkardık ama yine birinci partiyiz. Yüzde 45 civarında oy aldık" dedi.

    Özhaseki, AK Parti'nin hizmet siyaseti güttüğünü ve hizmet belediyeciliği yaptıklarını aktardı.

    MUHALAFETE TEPKİ: YALANLAR ÜZERİNE KURULU BİR SİYASET GÜDÜYORLAR

    Onun dışında bir amaçlarının olmadığını, AK Parti'nin dışındaki özellikle de ana muhalefet partisinin odaklandığı iki nokta olduğunu dile getiren Özhaseki, şöyle devam etti:

        "Bir, Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşıtlığı üzerine bir siyaset algısı. Bunlar gitsin de ne olursa olsun. Ne yapacaksınız ya? Erdoğan bir fani nihayetinde. AK Parti insanların bir araya gelip kurduğu iyi niyetle kurduğu bir hizmet kervanı. Siz ne yapacaksınız, onu söyleyin. Ne yapacakları belirsiz. Kimlerle ortaklık kurdukları yarı belli yarı belirsiz. İkinci işleri de başarıyla yapıyorlar, tebrik ediyorum kendilerini, algı operasyonları ve yalanlar. Allah bizden ırak etsin. Ne yazık ki CHP'nin de böyle bir dünyası var. Yalanlar üzerine kurulu bir siyaset güdüyorlar. Her taraf yalan. Çocuklarımız üniversite imtihanına girecekler, herkes heyecanlı, aileler, yavrularımız stresli, diyor ki 'Şimdi öyle bir anlaşma yapıldı ki Katarlılar, dışarıdan gelenler üniversiteye imtihansız girecekler'. El insaf ya. Günahtır, yapmayın."

        MKEK'İN ANONİM ŞİRKETİ OLMASI

        Özhaseki, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKEK) anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesiyle ilgili de, "Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ve daha da rahat hareket edebilsin diye anonim şirket haline getirildi. Hiçbir çalışan arkadaşımızın da emekleri orada zayi edilmiyor. İnisiyatifi ve isteği dışında başka bir statüye de dönüşmüyor. O yüzden burada daha büyüyen, gelişen, daha çok istihdam edilebilecek bir ortam çıktı diye düşünüyoruz. Bu kanunu bunun için yaptık. İnşallah Kırıkkale'mize hayırlı olur" diye konuştu.

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