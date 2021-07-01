AK Parti'li Mehmet Özhaseki: Belediyecilikte rakibimiz yok

"Bir, Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşıtlığı üzerine bir siyaset algısı. Bunlar gitsin de ne olursa olsun. Ne yapacaksınız ya? Erdoğan bir fani nihayetinde. AK Parti insanların bir araya gelip kurduğu iyi niyetle kurduğu bir hizmet kervanı. Siz ne yapacaksınız, onu söyleyin. Ne yapacakları belirsiz. Kimlerle ortaklık kurdukları yarı belli yarı belirsiz. İkinci işleri de başarıyla yapıyorlar, tebrik ediyorum kendilerini, algı operasyonları ve yalanlar. Allah bizden ırak etsin. Ne yazık ki CHP'nin de böyle bir dünyası var. Yalanlar üzerine kurulu bir siyaset güdüyorlar. Her taraf yalan. Çocuklarımız üniversite imtihanına girecekler, herkes heyecanlı, aileler, yavrularımız stresli, diyor ki 'Şimdi öyle bir anlaşma yapıldı ki Katarlılar, dışarıdan gelenler üniversiteye imtihansız girecekler'. El insaf ya. Günahtır, yapmayın."