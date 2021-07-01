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    • 01.07.2021 17:55
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    AK Parti'den İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "sömürge valisi" hadsizliğine tepki: Edep, haya, utanma yok

    TBMM'de basın toplantısı düzenleyen AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini eleştirirken, "Sömürge valiliği onların zihinlerinde var. Onlar vazife bulsalar Allah muhafaza tam da o pozisyonu alırlar. Edep, haya, utanma yok. Böyle bir siyaset çizgisi olamaz." diye konuştu. Haberin detayları...

    AA
    Akşener'in sömürge valisi hadsizliğine tepki: Edep yok

    AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hayvan haklarına yönelik çalışmalarının gelecek hafta TBMM'de görüşüleceğini söyledi.

    "UTANMA YOK"

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında Başkan Erdoğan'a yönelik sözlerini eleştiren Aydemir, sözlerini şöyle devam ettirdi:

    "Dün bir parti başkanı 'sömürge valisi' diye Sayın Cumhurbaşkanımıza niteleme yapıyor. Bu, siyasetin derekesinin ne derece düşürülebileceğini ifade için bir örnektir. Ben bunu duyunca utandım, sıkıldım ve bunlar kendilerini milli, milliyetçi diye tarif ediyorlar. Eğer bunlar milliyse, milliyetçilik buysa vatana ihanetin adı nasıl olacak? Bu milletin, milli iradenin seçtiği, yüzde 50'nin üzerinde oy verip vazifeye getirdiği bir bayrak isim yaklaşık 19 yıldır milletimize hizmet ediyor. Kaldı ki öyle bir hizmet ki, 'sömürge valisi' diyor ya dünyaya ayar veren bir isim Sayın Cumhurbaşkanımız. Sömürge valiliği onların zihinlerinde var. Onlar vazife bulsalar Allah muhafaza tam da o pozisyonu alırlar. Sömürge valisi pozisyonunu onlar alırlar. Edep, haya, utanma yok. Böyle bir siyaset çizgisi olamaz."

    KILIÇDAROĞLU'NUN DOKUNULMAZLIK FEZLEKESİ 27 KERE MECLİS'E GELDİ

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlık fezlekesinin Meclis'e geldiğini belirten Aydemir, "Ben şahsen o partiden olmamama rağmen oradaki milletvekillerinin yerinde olmayı hiç istemezdim diye düşünüyorum, utanıyorum çünkü. Bir genel başkanın fezlekesi buraya geliyorsa acaba ne tür hatalar yapıyor da 27 defa hukuk böyle bir talepte bulunuyor. Bu ayıp bunlara yeter." ifadelerini kullandı.

    AKŞENER NE DEMİŞTİ

        Başkan Erdoğan'a karşı saygısızca bir üslup tarzıyla dikkat çekmeye çalışan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin bu haftaki TBMM'deki grup toplantısında, "Adeta bir sömürge valisi ağzıyla abuk sabuk konuşarak sana tüm makamları veren bu aziz millete apaçık ihanet ediyorsun." sözlerini sarf etmişti.

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