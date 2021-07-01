AK Parti'den İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "sömürge valisi" hadsizliğine tepki: Edep, haya, utanma yok

"Dün bir parti başkanı 'sömürge valisi' diye Sayın Cumhurbaşkanımıza niteleme yapıyor. Bu, siyasetin derekesinin ne derece düşürülebileceğini ifade için bir örnektir. Ben bunu duyunca utandım, sıkıldım ve bunlar kendilerini milli, milliyetçi diye tarif ediyorlar. Eğer bunlar milliyse, milliyetçilik buysa vatana ihanetin adı nasıl olacak? Bu milletin, milli iradenin seçtiği, yüzde 50'nin üzerinde oy verip vazifeye getirdiği bir bayrak isim yaklaşık 19 yıldır milletimize hizmet ediyor. Kaldı ki öyle bir hizmet ki, 'sömürge valisi' diyor ya dünyaya ayar veren bir isim Sayın Cumhurbaşkanımız. Sömürge valiliği onların zihinlerinde var. Onlar vazife bulsalar Allah muhafaza tam da o pozisyonu alırlar. Sömürge valisi pozisyonunu onlar alırlar. Edep, haya, utanma yok. Böyle bir siyaset çizgisi olamaz."